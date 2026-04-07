Paro de colectivos. Foto: NA.

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un momento complejo debido al incremento del 25% en el precio del combustible durante el último mes. Por este motivo, las empresas de este rubro del transporte público aplicaron un recorte en sus frecuencias que en algunos ramales alcanza el 30% de las unidades y Canal 26 averiguó sobre un potencial paro durante este miércoles 8 de abril.

La menor circulación de colectivos, sumada a una jornada de mal tiempo, generó largas filas en las paradas tanto en Capital Federal como en el Conurbano Bonaerense desatando el malestar generalizado de los usuarios. En puntos de alto tránsito como Constitución, el escenario fue de colapso con pasajeros acumulando demoras excesivas. Las quejas se multiplicaron entre quienes intentaban llegar a sus puestos de trabajo. “En 10 minutos entro al trabajo y todavía sigo acá”, lamentó un usuario afectado por las esperas. “Cada vez más caro y el servicio empeora”, sentenció otro pasajero en diálogo con el móvil de TN.

Paro de colectivos; transporte público. Foto: NA

Qué va a pasar con el potencial paro de colectivos del miércoles 8 de abril

“No entró subsidio ni de Nación ni en provincia, así que mañana mucha líneas no van a poder pagar, otras sí, depende de cada empresa y cada cuerpo de delegado”, detalló a Canal 26 Marcelo Pasciuto, titular de Grupo DOTA. “Hay líneas que no cobran el sueldo y siguen trabajando y otras paran. Algunas tramitarán descubierto bancario para pagar y pagarán los sueldos y otros darán un anticipo o vale”, agregó.

De esta manera, los servicios de colectivos de este miércoles 8 de abril funcionarán con normalidad, aunque se esperan novedades en las próximas horas sujeto a la decisión de los gremios y las empresas de colectivos que sí tomen la decisión de no brindar servicio. “Como viene sucediendo... no cambia mucho de lo que se viene haciendo lamentablemente con la demora en el subsidio y falta de reconocimiento de los costos”, agregó Pasciuto.

Paro de colectivos. Foto: NA

El reclamo de las empresas de colectivos

Desde las cámaras que agrupan a las líneas de transporte advirtieron que el panorama está lejos de normalizarse: aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte de los gobiernos nacional y provincial ante el desfase de costos. “A partir de hoy se va a agudizar la situación”, subrayaron los empresarios a TN.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte informó que se encuentra monitoreando el funcionamiento de las líneas para evaluar el impacto del recorte y garantizar la operatividad mínima del sistema en medio de la crisis energética.