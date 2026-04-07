Alarma en el transporte público por demoras en el servicio de colectivos del AMBA:

Colectivo, transporte público. Foto: NA/Juan Vargas.

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, se encendieron las alarmas particularmente por los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una situación vinculada por pagos de subsidios atrasados.

El titular de Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, afirmó que “el sistema de transporte está colapsado hoy en día” y reclamó por pagos de subsidios atrasados, lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos. Este martes 7 de abril, empresas de colectivos que transitan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) decidieron reducir las frecuencias de sus recorridos ante esta delicada situación.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el directivo afirmó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024. Desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está “totalmente desarticulado”.

Colectivos en CABA Foto: NA

El empresario advirtió que el sector arrastra una “deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril”. Sumado a eso, Pasciuto remarcó la urgencia de los fondos al señalar que este 7 de abril es el último día para acreditarse el dinero necesario para los haberes de los choferes, ya que se deben girar los recursos a las entidades bancarias para pagar los salarios el miércoles 8

El titular de Grupo DOTA realizó estas declaraciones en el marco del conflicto que derivó en la amenaza de un paro de colectivos para este martes 7 de abril. La medida de fuerza, motivada por la falta de pago de los sueldos de marzo, fue levantada mientras las empresas buscan alternativas financieras para cumplir con las obligaciones laborales

Pasciuto denunció una “falta de gestión que tiene tanto Nación como Provincia” en el manejo de las partidas presupuestarias y explicó que el Gobierno Nacional se comprometió a acreditar los fondos durante la semana en curso, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta “el lunes que viene” superando el plazo legal del cuarto día hábil.

Aspecto de la Estación Constitución durante el paro nacional de la CGT contra el proyecto de Reforma Laboral. Foto: Noticias Argentinas

Ante este escenario, el directivo de DOTA planteó que las únicas salidas para mantener el servicio son “que los bancos den un descubierto a costo del empresario muy caro” o esperar la colaboración de los choferes para que “por falta de pago trabajen igual mañana hasta que se acredite el dinero”. En contraste, destacó que en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires los servicios funcionan al 100% con los costos reconocidos.

Por último, Pasciuto se refirió al impacto de los costos operativos en la crisis del sector: detalló que el litro de combustible alcanzó los $2.150 en febrero y que existieron problemas de suministro, ya que el insumo fue entregado mayoritariamente por YPF mientras otras petroleras no entregaron producto.

Dónde hay cortes de tránsito: uno por uno, todos los accesos afectados en Buenos Aires y todo el país hoy martes 7 de abril

Desde las 10 de la mañana de este martes 7 de abril, los accesos a la Ciudad de Buenos Aires más transitados se encuentran afectados por cortes totales a raíz de piquetes y protestas en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei. En este marco, organizaciones sociales de todo el país también llevan adelante una jornada nacional de manifestaciones y se difundió un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las movilizaciones.

Conurbano Bonaerense y CABA

Seis cortes en accesos (lado provincia)

Puente Pueyrredón

Puente Saavedra

Puente La Noria

La Matanza: Ruta 3 y General Paz

Zona norte: Puente Saavedra

Liniers: Rivadavia y General Paz

La Plata: rotonda de la Autopista

Interior de la provincia de Buenos Aires

Mar del Plata: Ruta 2

Bahía Blanca

San Nicolás

Pergamino

Santa Fe

Rosario: corte en la autopista Rosario – Buenos Aires

Santa Cruz

Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)

Las Heras

Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)

Río Negro

General Roca: Roca y Tucumán

Formosa

Av. Gutiérrez

Municipio de Ibarreta

Clorinda

San Juan

Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico

Misiones

Ruta 12 (Eldorado)

San Pedro

San Vicente

Oberá

Posadas

Córdoba

Movilización a Patio Olmos

Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz

Mendoza

Nudo vial

Salta

Olla popular frente al Cabildo

Santiago del Estero

Av. Belgrano y Pellegrini

Monte Quemado

Chaco

Pampa del Indio

Sáenz Peña

Castelli (ruta 51)

Resistencia

General San Martín (ruta 90)

Entre Ríos

Paraná: marcha en la capital

Corrientes

Marcha

Jujuy

Corte en el puente Legislatura y movilización

La Quiaca

Abra Pampa

Ledesma

Tucumán

Movilización

Catamarca

Movilización

Tierra del Fuego

Río Grande

Neuquén

Casa de Gobierno

Chos Malal

Plaza Sarmiento

Chubut