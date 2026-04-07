Alarma en el transporte público por demoras en el servicio de colectivos del AMBA: qué hay detrás de esta situación
Marcelo Pasciuto, titular de la empresa DOTA, dijo que el sistema del transporte público “está colapsado”. Los detalles de la compleja situación que impactó en demoras en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, se encendieron las alarmas particularmente por los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una situación vinculada por pagos de subsidios atrasados.
El titular de Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, afirmó que “el sistema de transporte está colapsado hoy en día” y reclamó por pagos de subsidios atrasados, lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos. Este martes 7 de abril, empresas de colectivos que transitan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) decidieron reducir las frecuencias de sus recorridos ante esta delicada situación.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el directivo afirmó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024. Desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está “totalmente desarticulado”.
El empresario advirtió que el sector arrastra una “deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril”. Sumado a eso, Pasciuto remarcó la urgencia de los fondos al señalar que este 7 de abril es el último día para acreditarse el dinero necesario para los haberes de los choferes, ya que se deben girar los recursos a las entidades bancarias para pagar los salarios el miércoles 8
El titular de Grupo DOTA realizó estas declaraciones en el marco del conflicto que derivó en la amenaza de un paro de colectivos para este martes 7 de abril. La medida de fuerza, motivada por la falta de pago de los sueldos de marzo, fue levantada mientras las empresas buscan alternativas financieras para cumplir con las obligaciones laborales
Pasciuto denunció una “falta de gestión que tiene tanto Nación como Provincia” en el manejo de las partidas presupuestarias y explicó que el Gobierno Nacional se comprometió a acreditar los fondos durante la semana en curso, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta “el lunes que viene” superando el plazo legal del cuarto día hábil.
Ante este escenario, el directivo de DOTA planteó que las únicas salidas para mantener el servicio son “que los bancos den un descubierto a costo del empresario muy caro” o esperar la colaboración de los choferes para que “por falta de pago trabajen igual mañana hasta que se acredite el dinero”. En contraste, destacó que en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires los servicios funcionan al 100% con los costos reconocidos.
Por último, Pasciuto se refirió al impacto de los costos operativos en la crisis del sector: detalló que el litro de combustible alcanzó los $2.150 en febrero y que existieron problemas de suministro, ya que el insumo fue entregado mayoritariamente por YPF mientras otras petroleras no entregaron producto.
Dónde hay cortes de tránsito: uno por uno, todos los accesos afectados en Buenos Aires y todo el país hoy martes 7 de abril
Desde las 10 de la mañana de este martes 7 de abril, los accesos a la Ciudad de Buenos Aires más transitados se encuentran afectados por cortes totales a raíz de piquetes y protestas en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei. En este marco, organizaciones sociales de todo el país también llevan adelante una jornada nacional de manifestaciones y se difundió un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las movilizaciones.
Conurbano Bonaerense y CABA
- Seis cortes en accesos (lado provincia)
- Puente Pueyrredón
- Puente Saavedra
- Puente La Noria
- La Matanza: Ruta 3 y General Paz
- Zona norte: Puente Saavedra
- Liniers: Rivadavia y General Paz
- La Plata: rotonda de la Autopista
Interior de la provincia de Buenos Aires
- Mar del Plata: Ruta 2
- Bahía Blanca
- San Nicolás
- Pergamino
Santa Fe
- Rosario: corte en la autopista Rosario – Buenos Aires
Santa Cruz
- Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)
- Las Heras
- Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)
Río Negro
- General Roca: Roca y Tucumán
Formosa
- Av. Gutiérrez
- Municipio de Ibarreta
- Clorinda
San Juan
- Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico
Misiones
- Ruta 12 (Eldorado)
- San Pedro
- San Vicente
- Oberá
- Posadas
Córdoba
- Movilización a Patio Olmos
- Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz
Mendoza
- Nudo vial
Salta
- Olla popular frente al Cabildo
Santiago del Estero
- Av. Belgrano y Pellegrini
- Monte Quemado
Chaco
- Pampa del Indio
- Sáenz Peña
- Castelli (ruta 51)
- Resistencia
- General San Martín (ruta 90)
Entre Ríos
- Paraná: marcha en la capital
Corrientes
- Marcha
Jujuy
- Corte en el puente Legislatura y movilización
- La Quiaca
- Abra Pampa
- Ledesma
Tucumán
- Movilización
Catamarca
- Movilización
Tierra del Fuego
- Río Grande
Neuquén
- Casa de Gobierno
- Chos Malal
- Plaza Sarmiento
Chubut
- El Bolsón
- Comodoro Rivadavia
- Puerto Madryn (olla popular)