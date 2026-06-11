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Roxana Monzón: “El Congreso le da a las PyMEs lo que el Gobierno les niega”

La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para suspender los embargos de ARCA y establecer planes de pago de hasta 60 cuotas para MiPyMEs. Se busca apoyar un reclamo de la UIA y la Cámara de Comercio.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Roxana Monzón, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para aliviar la situación económica de las pequeñas y medianas empresas.

Se trata del Régimen de Desendeudamiento y Alivio Fiscal para MiPyMEs, una iniciativa que apoyaría los reclamos de la UIA y la Cámara de Comercio.

El proyecto contempla la suspensión automática de embargos y ejecuciones fiscales de ARCA sobre cuentas y bienes de las empresas adherentes, planes de pago de hasta 60 cuotas mensuales con condonación del 100% de los intereses punitorios, y acceso a líneas de crédito del Banco de la Nación Argentina con tasas subsidiadas para capital de trabajo y reconversión productiva.

Roxana Monzón
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“La UIA, la Cámara de Comercio, los contadores y los empresarios de todos los sectores le piden al Ejecutivo que frene los embargos y habilite planes de pago. El Gobierno no responde. Entonces el Congreso actúa. Ese es nuestro rol: darle al sector productivo lo que el Ejecutivo les niega”, expresó la legisladora nacional.

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La legisladora remarcó que la crisis del sector PyME está documentada con datos oficiales: desde diciembre de 2023 cerraron más de 25.000 empresas en todo el país, con un pico de 70 cierres por día hábil en enero de 2026, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Para puntualizar en lo que sucede en la Provincia, se puede mencionar que se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados durante el mismo período, equivalente a un tercio del total nacional.

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“Una empresa con las cuentas embargadas no puede cobrar ni pagar. No puede abonar salarios ni comprarle a sus proveedores. ARCA no recupera el crédito: pierde al contribuyente para siempre y destruye empleo. Esto no es presión fiscal, es un tiro de gracia al tejido productivo”, señaló Monzón.

Argentina no puede crecer sobre las ruinas de sus PyMEs. Hay miles de pequeñas y medianas empresas que no cerraron por ineficientes ni por mal administradas: cerraron porque acumularon deudas con el Estado durante la crisis y nadie les dio una salida. Por eso presenté un proyecto de Régimen de Desendeudamiento y Alivio Fiscal para MiPyMEs: quita de capital para las más chicas, cuotas accesibles, suspensión de embargos de ARCA mientras dure el proceso. Porque embargarle la cuenta a una PyME en crisis no es recaudar: es ejecutar una sentencia de muerte. La oposición tiene propuestas concretas. Este gobierno solo tiene el ajuste", completó la diputada.

PyMEProyecto de leyARCA (ex AFIP)
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