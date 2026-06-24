Reforma de la Ley de Sociedades: comienza el debate en el Senado con la exposición de Sturzenegger

Se debatirá la reforma de la Ley General de Sociedades a partir del miércoles en el Senado. Foto: X @wadodecorrido

El Senado comienza a debatir la reforma de la Ley General de Sociedades este miércoles en el Senado de la Nación en la comisión de Legislación General, con una exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El objetivo principal de los cambios es terminar con la tutela del Estado sobre el modo en que los socios organizan sus negocios, con lo cual las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda.

La reunión está prevista para las 15:30 en la comisión presidida por la libertaria neuquina Nadia Márquez, con el fin de avanzar con una reunión informativa donde los funcionarios explicarán detalles de la iniciativa que modificaría la ley vigente desde 1972.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hará una exposición sobre el proyecto de ley.

¿Cómo será el debate de los cambios en la Ley de Sociedades?

Sturzenegger concurrirá acompañado de la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Paula Taddei Farfán y del Inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez.

Un punto clave es que se conforma la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain.

Uno de los aspectos centrales es que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades.

Se eliminan las trabas burocráticas de los registros de sociedades. Foto: Unsplash

Otro punto clave es que las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia

Se permite la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa.

En ese sentido, la reforma incorpora el domicilio electrónico y la sede electrónica. Esta previsión resulta especialmente importante para sociedades que operan mediante plataformas, estructuras remotas o equipos distribuidos, así como también permite adaptar el régimen legal a una realidad en la que la presencia física ya no configura el único modo de funcionamiento empresario.

Se permite la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, entre otros. Foto: Freepik

Además, el proyecto amplía las alternativas de aportes, al permitir bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer, conforme al tipo de sociedad y a la regulación aplicable.

De esta manera se permite reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos o digitales que, en la economía actual, pueden ser esenciales para la actividad empresarial, según se detalla en los fundamentos del proyecto.