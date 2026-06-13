Semanas importantes para el Gobierno: cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

El presidente brindó un discurso de más de una hora y media de duración. Foto: REUTERS

El oficialismo en la Cámara de Diputados puso en marcha una estrategia parlamentaria para recuperar el control de la agenda mediante el tratamiento de dos proyectos considerados vitales para el Gobierno tratándose de la Ley de Lobby y el Super RIGI. De esta manera, las autoridades de la Cámara Baja pretenden firmar los dictámenes para sesionar el miércoles 24 de junio.

La primera de las reuniones plenarias unió a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para analizar la Ley de Lobby. La propuesta del Ejecutivo busca sacar de las sombras los contactos diarios que realizan los representantes de los sectores empresarios frente a los diputados y senadores, motivo por el cual la normativa obligará también a los miembros de la Casa Rosada a rendir cuentas públicas sobre cada una de sus audiencias de trabajo.

Esta iniciativa cuenta con buenas proyecciones políticas debido al visto bueno inicial de varios bloques de la oposición dialoguista. Los legisladores aliados coinciden en la urgencia de fijar pautas claras para una práctica que históricamente careció de controles estatales en la Argentina y los armadores oficiales confían en conseguir una media sanción holgada antes del cierre de las sesiones de junio.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Ley de Lobby: cuáles son las obligaciones y las penas para los infractores

El proyecto crea una estructura de control para transparentar el vínculo entre los intereses privados y las decisiones del Estado y los puntos principales de la regulación son:

Registro Público Obligatorio: todos los lobistas del país tendrán la obligación legal de anotarse en una base de datos oficial para poder operar.

Declaraciones juradas escritas: los gestores deberán identificar con nombre y apellido a sus clientes, junto con los intereses reales que representan en cada trámite.

Bitácora de reuniones: los informes públicos deberán detallar la fecha, la hora, la modalidad del contacto, la oficina estatal utilizada y un resumen de los temas hablados.

Multas económicas severas: los incumplimientos a las obligaciones del registro recibirán sanciones de hasta 500 salarios mínimos.

Inhabilitación definitiva: las faltas consideradas graves provocarán la prohibición total para seguir ejerciendo la actividad de lobby en el territorio.

Penas de prisión efectiva: el texto fija condenas de seis meses a tres años de cárcel para quienes realicen una representación clandestina de intereses extranjeros.

Los detalles del plan para atraer inversiones mediante el Super RIGI

El proyecto apunta a captar capitales de gran escala enfocados en la innovación productiva que habían quedado afuera de las ventajas de la Ley Bases. Las características y los beneficios para las empresas son las siguientes: