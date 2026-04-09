Mientras la escribana de Adorni se presentaba en Comodoro Py, Javier Milei volvió a respaldar a su jefe de Gabinete:

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: Presidencia

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está “tranquila” con respecto a la investigación que encabeza la Justicia federal. Se trata de Adriana Nechevenko, que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Mientras tanto, Javier Milei volvió a respaldar a su Jefe de Gabinete Manuel Adorni calificándolo como “maravilloso”, al recordar la victoria que obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una entrevista en la TV Pública, comentó: “Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros”.

Manuel Adorni y Javier Milei en Casa Rosada Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

Cómo fue la presentación de la escribana de Adorni

“No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”, dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida del tribunal.

La escribana de Adorni aseguró que “no hubo un préstamo” para la adquisición de las viviendas. Su declaración de ayer, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas.

Adriana Nechevenko, la escribana que validó las escrituras de la casa de Adorni. Foto: NA

Qué dijo Javier Milei

Además de respaldar una vez más a su jefe de Gabinete, el Presidente llevó adelante una serie de precisiones económicas. Se refirió a la dolarización y explicó por qué no avanza hacia ella: “No podes dolarizar porque la gente no quiere hacerlo”.

El presidente afirmó: “La motosierra sigue encendida, sigue Federico Sturzenegger desregulando, el Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria y no vamos a ceder a que nos tomen la calle”.

Así, reafirmó: “Nosotros hemos planteado la dolarización en dos ejes. Vos, si querés, podés hacer tus transacciones en dólares y la gente no lo hace. Hemos sancionado la Ley de Inocencia Fiscal y la gente no lo hace”.

Javier Milei sobre la dolarización. Foto: NA

Sin embargo, el presidente sostuvo que no puede “imponerle las cosas a la fuerza a la gente. Si le das la opción de hacerlas en dólares, pero lo quieren seguir haciendo en pesos, perfecto”.

Con respecto a las cuestiones económicas, la influencia en los mercados globales de la Guerra en Medio Oriente y su impacto en el valor del petróleo, Milei aseguró: “Ha sido un trimestre complicado en materia inflacionaria, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”.

En este sentido, el presidente afirmó que los pilares del plan económico continúan fuertes pese a que algunos factores se vean alterados, por lo que “inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”. Y se refirió a la caída en el consumo: “Al desacelerarse la actividad la gente la pasa muy mal”.

“Nosotros como economistas estamos acostumbrados a mirar los números y sabemos que representa una suerte de promedio y hay gente que puede estar en la colas. Entonces, este es un punto no trivial. Pero lo que siente la gente es el impacto en la actividad”, expresó.

Javier Milei afirmó que bajará la inflación. Foto: REUTERS

De la misma manera, anticipó que los indicadores mejorarán en abril y que “la inflación va a disminuir”. Además, sostuvo que durante el segundo trimestre comenzarán a evidenciarse señales de recuperación en los niveles de pobreza.