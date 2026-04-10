El Gobierno avanza con las reformas en el Congreso y ya hay fecha para el próximo debate: la Ley Hojarasca
La mesa política se reunirá la semana próxima para planificar la agenda legislativa. ¿De qué se trata del proyecto impulsado por Federico Sturzenegger?
Tras la sanción de la Ley de Glaciares, el Gobierno ya prepara el nuevo debate en el Congreso: la Ley Hojarasca, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, vinculado a la propiedad intelectual y la ley de propiedad privadas, entre otros.
De acuerdo a los planes del Ejecutivo, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para debatirse el miércoles 22 en la Cámara de Diputados.
El proyecto tiene como impulsor a Federico Sturzenegger, quien se presentó para explicar la ley en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Las leyes “inútiles” a eliminar
Entre las leyes consideradas “obsoletas” se encuentran:
- Una ley que obliga a tener un carnet para hacer dedo en la ruta
- Una ley que autorizaba la transmisión de televisión en color.
- Una ley que obliga a los medios a hablar de turismo 60 minutos por día.
- Una ley que permite internar por la fuerza a enfermos de lepra.
- Una ley que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona
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