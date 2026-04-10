El Gobierno avanza con las reformas en el Congreso y ya hay fecha para el próximo debate:

Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

Tras la sanción de la Ley de Glaciares, el Gobierno ya prepara el nuevo debate en el Congreso: la Ley Hojarasca, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, vinculado a la propiedad intelectual y la ley de propiedad privadas, entre otros.

De acuerdo a los planes del Ejecutivo, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para debatirse el miércoles 22 en la Cámara de Diputados.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Foto: NA

El proyecto tiene como impulsor a Federico Sturzenegger, quien se presentó para explicar la ley en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Las leyes “inútiles” a eliminar

Entre las leyes consideradas “obsoletas” se encuentran: