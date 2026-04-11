Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

En una definición clave para el futuro de la Reforma Laboral, la jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la denuncia presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Gobierno deberá tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal desplazando así a la Justicia Nacional del Trabajo.

La magistrada determinó que al cuestionarse la constitucionalidad de políticas públicas y reformas estructurales del Estado, la competencia corresponde al fuero federal. Según el fallo, permitir que los tribunales laborales de la Ciudad de Buenos Aires decidan sobre normas de alcance nacional alteraría el sistema federal y el control de los actos del Estado.

Esta resolución de competencia ocurrió semanas después de que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda dictara una medida cautelar que logró suspender de manera provisoria 83 artículos de la reforma. El objetivo de aquella decisión era evitar “daños irreparables” en los derechos de los trabajadores hasta que se definiera la validez de la norma.

Entre los puntos de la Reforma Laboral que la CGT busca declarar inconstitucionales figuran:

La derogación de la Ley de Teletrabajo.

Cambios en el régimen de indemnizaciones y vacaciones.

La eliminación de la presunción de relación laboral.

Restricciones a la negociación colectiva y a la representación sindical.

El Ministerio de Capital Humano fue quien impulsó el cambio de fuero. La jueza Marra Giménez avaló este pedido y destacó que la pretensión de la central obrera no se limita a un conflicto individual, sino que ataca la legalidad de actos estatales. Bajo este nuevo criterio, el fuero Contencioso Administrativo Federal tendrá la competencia exclusiva para analizar el fondo de la cuestión. Con esta decisión, se ordenó al Juzgado del Trabajo N° 63 remitir el expediente. De lo contrario, la disputa será resuelta por la Cámara de Apelaciones del fuero federal.

Reforma Laboral: el reclamo de la CGT

La central sindical sostuvo que la Ley 27.802, promulgada el pasado 6 de marzo, vulnera garantías fundamentales como la libertad sindical, la progresividad y la tutela judicial efectiva. Para el gremio, la reforma altera derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales afectando desde la financiación de la seguridad social hasta la protección ante despidos.