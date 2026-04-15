Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendió el inmueble de la calle Miró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miró al 500 a Manuel Adorni, declararon en la mañana de este miércoles 15 de abril en los Tribunales de Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa. La coincidencia de las mujeres es que negaron conocer al jefe de Gabinete y afirmaron que la operación fue realizada por sus hijos.

Según revelaron fuentes judiciales, Viegas aseguró no conocer a Adorni y explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación. En esta misma línea, manifestó que solo vio al jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Por su parte, Sbabo dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas: explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, y señaló que cobra una jubilación de unos $350.000. Feijoo, el hijo de Viegas mencionado en la declaración, también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria y está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima.

Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendió el inmueble de la calle Miró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

Las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo. Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los Cuadernos de las Coimas donde también interviene.

Además, las jubiladas le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares. La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía; y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

El Gobierno anunció la caída de la denominada “PYME del delito”. Foto: Presidencia

Según indicaron, el jefe de Gabinete les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 más los intereses de la operación, que deberá saldarlo en un plazo de siete meses. Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos después de que el juez Ariel Lijo haya levantado el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer Bettina Angeletti. Esta medida permitirá conocer la siguiente información: