Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

Luis Caputo arribó este miércoles 15 de abril a Estados Unidos con una agenda cargada en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La prioridad absoluta de la comitiva oficial es concretar la segunda revisión del programa vigente para habilitar un giro de US$1.000 millones hacia las arcas del Banco Central.

El ministro de Economía de la Nación, acompañado por su viceministro José Luis Daza, participará de los debates sobre la coyuntura económica internacional y mantendrá una serie de encuentros bilaterales de alto nivel. El plato fuerte de la gira será la reunión con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un contexto de negociaciones abiertas por el programa de US$20.000 millones suscripto el año pasado.

Sumado a eso, el equipo económico tiene previstos encuentros con los máximos responsables de los organismos de crédito regional:

Ajay Banga: Presidente del Banco Mundial.

Ilan Goldfajn: Titular del BID

Sergio Díaz Granados: Presidente de la CAF

La actividad oficial incluirá la presencia del ministro en la Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), además de su participación en el foro de Ministros del G20 para tratar temas de economía global y Educación Financiera.

Gira de Caputo en EEUU: el frente fiscal y el desafío de las reservas

Las conversaciones técnicas para aprobar la segunda revisión se centrarán en dos pilares. Por el lado de las cuentas públicas, los números favorecen al Gobierno: se alcanzó un superávit primario cercano al 1,4% del PBI superando el 1,3% pactado inicialmente, aunque quedando levemente por debajo del 1,6% que el propio equipo económico se había fijado como meta interna.

Sin embargo, la situación de las reservas es diferente: al no haber alcanzado los objetivos de acumulación previstos para el cierre de 2025, el Ejecutivo se verá obligado a solicitar un waiver -un perdón- al organismo. Para subsanar este desfasaje y cumplir con las exigencias del Fondo, el Banco Central ya puso en marcha un plan destinado a fortalecer sus activos por un monto de US$10.000 millones. El cierre de esta revisión es vital para la Casa Rosada no solo por el ingreso de los fondos, sino para emitir una señal de confianza hacia los mercados internacionales tras el respaldo obtenido por el FMI..