Qué tomar con pizza en Buenos Aires: la guía definitiva con clásicos e historia

Guía para acompañar tu pizza

La pizza en Buenos Aires no es solamente una comida: es una costumbre, una identidad y una forma de vivir la ciudad. Buena parte de esa historia nació con la inmigración italiana entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, pero en la capital argentina se transformó en algo completamente propio: más queso, masa más alta, porciones abundantes y una liturgia muy porteña que incluye mostrador, fainá y vaso en mano. Esa cultura fue reconocida incluso por APYCE y por el circuito patrimonial gastronómico porteño, que destacaron a varias casas tradicionales como emblemas de la pizza local.

Y si la pizza en Buenos Aires tiene identidad propia, la bebida también juega un rol central. No es lo mismo una fugazzeta que una canchera, ni una porción al paso sobre Corrientes que una pizza de barrio de parado en Villa Ortúzar. Por eso, elegir bien qué comer y qué tomar puede transformar una salida común en una experiencia bien porteña.

Qué tomar con pizza en Buenos Aires: del moscato a la cerveza tirada

Si hay una combinación histórica e imborrable en Buenos Aires es la de pizza con moscato. La asociación quedó instalada como parte de la cultura popular y sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de pizza porteña. En varias pizzerías tradicionales el ritual del mostrador, la porción al paso y la bebida simple y directa sigue vigente.

Historia, barrios, direcciones y precios guía para pedir Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

La cerveza, sin embargo, pasó a ser la opción más elegida por muchos comensales. Funciona muy bien con pizzas de mucha muzzarella porque la frescura y el gas ayudan a cortar la grasa del queso. En casas clásicas como Güerrín, Las Cuartetas o Banchero, la cerveza de litro sigue apareciendo como una de las bebidas más pedidas dentro de los relevamientos de precios recientes.

También hay opciones con más personalidad: el vermut va muy bien con pizzas de cebolla, anchoas o sabores intensos; y en lugares como Angelín, donde la pizza canchera tiene una identidad propia, también aparecen sidra tirada, vino y cerveza como acompañamientos históricamente vinculados a la casa.

Qué comer y qué tomar según el tipo de pizza

Si pedís una muzzarella clásica, lo que mejor funciona suele ser cerveza rubia, gaseosa bien fría o incluso moscato si querés ir por la experiencia más tradicional. En cambio, si vas por una fugazzeta rellena, una de las especialidades más pesadas y sabrosas de la pizza porteña, conviene elegir algo que limpie el paladar: cerveza, soda o vermut con hielo.

Las mejores bebidas para disfrutar en Buenos Aires Foto: inmendoza.com/

La pizza canchera, como la de Angelín, cambia por completo el juego: al tener masa y salsa, sin muzzarella, se lleva especialmente bien con sidra tirada, cerveza o incluso un vaso de moscato, en una combinación que remite a la vieja Buenos Aires.

Y si querés completar la experiencia de manera bien local, hay un acompañamiento que no falla: la fainá, que aparece una y otra vez como parte inseparable del ritual pizzero porteño, tanto en Corrientes como en barrios más alejados del centro.

Pizzerías clásicas para ir en CABA: ubicación, precios y qué pedir

1. Güerrín, el gran clásico de Corrientes

Dónde queda: Av. Corrientes 1368, Microcentro . Güerrín abrió en 1932 y es una de las pizzerías más reconocidas de Buenos Aires, con fuerte tradición de pizza al molde y barra al paso.

Precios guía 2026: muzzarella grande $29.900 , fugazzetta con queso $37.200 , gaseosa 350 cc $4.400 , cerveza de litro $11.500 ; para comer de parado , una porción de muzzarella ronda entre $3.000 y $4.000 y la fainá alrededor de $2.000 .

Qué comer: muzzarella si es tu primera vez, o fugazzetta con queso si querés ir por una versión más intensa. Qué tomar: cerveza de litro si vas en pareja o grupo; moscato o gaseosa si querés experiencia más clásica de mostrador.

2. Las Cuartetas, una porción de Buenos Aires

Dónde queda: Av. Corrientes 838, Microcentro , frente al circuito teatral y muy cerca del Obelisco. Fue fundada en 1932 y es una de las grandes leyendas de la avenida.

Precios guía 2026: pizza súper muzzarella grande $27.000 , pizzas especiales entre $33.500 y $39.000 , pizza chica tradicional $17.000 y cerveza de litro alrededor de $10.000 .

Qué comer: súper muzzarella, fugazzeta rellena o napolitana, tres de sus opciones más mencionadas en guías y notas recientes. Qué tomar: cerveza si vas con una pizza cargada, o gaseosa si buscás algo más simple antes o después del teatro.

3. El Cuartito, mística, afiches y pizza histórica

Dónde queda: Talcahuano 937, Retiro/Barrio Norte . Abierta desde 1934 , es una de las casas más tradicionales del circuito porteño, con paredes cargadas de historia deportiva y cultural.

Precios guía recientes: una pizza grande de muzzarella costó $22.000 en mayo de 2025 , mientras que en agosto de 2025 la muzzarella grande se ubicó en $26.000 y la fugazzeta grande en $35.000 ; en marzo de 2026, una cuenta viral mostró fugazzeta individual a $5.500 , gaseosa a $4.400 y porrón a $8.100 . Qué comer: la fugazzeta es señalada como imperdible por el sitio oficial de turismo de la Ciudad.

Qué tomar: cerveza si pedís fugazzeta o variedades intensas; algunos habitués históricos lo relacionan también con whisky o vino, pero para una salida clásica la cerveza sigue siendo la opción más segura.

Las mejores pizzerías de Buenos Aires Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

4. Banchero, la casa donde nació la fugazzeta

Dónde queda: Suárez 396 / Av. Almirante Brown 1200, La Boca , y también tiene sucursal en Corrientes y Talcahuano / Av. Corrientes 1300 . Banchero fue fundada en 1932 y es reconocida como la casa donde se inventó la fugazzeta .

Precios guía 2026: en la barra, la porción de muzzarella al molde desde $3.900 , porción de fugazzeta rellena desde $5.500 , fainá alrededor de $1.700 y una combinación de porción + fainá + bebida entre $8.000 y $9.000 . Para pizza completa, la muzzarella al molde se relevó en $26.900 .

Qué comer: fugazzeta rellena, sin discusión, porque es la gran estrella de la casa y parte de la identidad gastronómica porteña. Qué tomar: cerveza, gaseosa o incluso vino si te sentás en salón, ya que también aparece en los relevamientos recientes de la carta.

5. Angelín, la cuna de la pizza canchera

Dónde queda: Av. Córdoba 5270, Villa Crespo . Angelín funciona desde 1938 y es reconocido por ser el creador de la pizza canchera , además de ser una de las pizzerías emblemáticas porteñas.

Precios guía publicados: en agosto de 2025, la canchera tradicional de 16 porciones se mencionó en $41.300 , mientras que variedades como calabresa, anchoas o fugazzetta rondaban los $35.000 , y opciones como completa o roquefort se ubicaban cerca de $40.000 .

Qué comer: pizza canchera si querés probar algo distinto del circuito clásico de muzzarella. También se recomiendan la fugazzetta rellena y las empanadas fritas. Qué tomar: sidra tirada, cerveza tirada o moscato, tres bebidas asociadas al estilo y al espíritu de la casa.

6. La Mezzetta, el templo de la fugazzeta rellena

Dónde queda: Av. Álvarez Thomas 1321, Villa Ortúzar . Fundada en 1939 , es un ícono del formato “de parado” y una de las direcciones más buscadas por quienes quieren una porción contundente.

Precios guía publicados: la porción de fugazzeta rellena fue relevada entre $3.500 y $2.300-$2.800 según fecha y medio; la rellena entera de 8 porciones se mencionó entre $27.200 y $18.200-$19.800 ; la grande de muzzarella se publicó en $15.200 y la fainá en $1.400 en una de las referencias.

Qué comer: fugazzeta rellena, porque es directamente la razón por la que mucha gente hace fila. Qué tomar: cerveza, vino de mesa o moscato, según el estilo bien de barra y de paso que todavía conserva el local.

La mejor combinación según tu plan

Si querés una salida bien céntrica y clásica, la fórmula es simple: Güerrín o Las Cuartetas + porción al paso + fainá + cerveza o moscato. Si lo tuyo es la fugazzeta, la ruta ideal es Banchero o La Mezzetta, acompañada con cerveza bien fría para equilibrar el queso y la cebolla. Y si buscás una experiencia distinta, bien porteña y menos turística, Angelín con pizza canchera + sidra tirada te da un combo con historia propia.