ANSES junio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 y cómo impactan el aumento y el aguinaldo

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Este mes no es uno más: además del calendario habitual por terminación de DNI, los haberes llegan con una suba del 2,58% y, en el caso de muchas prestaciones previsionales, también se acredita el medio aguinaldo. A eso se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos del sistema.

Para quienes están pendientes de la fecha exacta de cobro, el dato clave es el último número del documento. En especial, durante esta etapa del cronograma crece la búsqueda entre quienes tienen DNI terminados en 4, 5, 6 y 7, ya que varias prestaciones empiezan a acreditarse en esos días y otras se distribuyen hacia la segunda quincena.

ANSES junio 2026: cuándo cobrás si tu DNI termina en 4 o 5

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, ANSES dispuso que los beneficiarios con DNI terminado en 4 cobran el 12 de junio, mientras que los documentos finalizados en 5 cobran el 16 de junio. Ese mismo esquema también aplica para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo.

Si se trata de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario cambia: los titulares con DNI terminados en 4 y 5 cobran el 25 de junio. Es decir, en estos casos no se paga por día individual, sino por agrupación de dos números de documento.

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También hay fechas ya previstas para otras prestaciones. Las Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI 4 y 5 tienen acreditación el 10 de junio, mientras que la Asignación por Embarazo paga el 17 de junio para DNI 4 y el 18 de junio para DNI 5. En el caso de Prenatal, los documentos terminados en 4 y 5 cobran el 12 de junio.

Qué pasa con los DNI terminados en 6 y 7 en junio de 2026

Para quienes tienen DNI terminados en 6 y 7, el calendario también ya está ordenado. Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran el 17 de junio si el documento termina en 6 y el 18 de junio si termina en 7. Las mismas fechas se repiten para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo.

En cambio, para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES agrupó ambos documentos en una sola fecha: DNI 6 y 7 cobran el 26 de junio. Las PNC con estos números de documento se acreditan antes, el 11 de junio.

Respecto de la Asignación por Embarazo, el cronograma fija el 19 de junio para DNI 6 y el 22 de junio para DNI 7. Para quienes cobran Prestación por Desempleo, los pagos también avanzan por grupos y para DNI 4 y 5 aparece el 23 de junio como fecha informada, dentro de un esquema que luego continúa con las demás terminaciones.

Aumento ANSES en junio: cuánto cambia el haber este mes

Junio llega con una movilidad del 2,58%, según la Resolución 139/2026, que tomó como referencia la variación del IPC usada para actualizar las prestaciones previsionales. Además, el Gobierno oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de $70.000 mediante el Decreto 399/2026, orientado a reforzar los ingresos más bajos.

Créditos personales para jubilados Foto: anses

Por eso, para muchos jubilados y pensionados, este mes tiene un ingreso más alto que el habitual: al haber actualizado se le suma el bono y, en junio, también entra en juego la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Distintos medios especializados y económicos estiman que, para quienes cobran la mínima, el ingreso total de junio ronda los $675.000, dependiendo del cálculo final de liquidación.

Cómo consultar tu fecha exacta de cobro en ANSES sin errores

Más allá del calendario general, ANSES recuerda que cada beneficiario puede verificar su cobro de manera personalizada a través de mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde el acceso al calendario de pagos disponible en los canales oficiales. Esa recomendación es importante porque, ante feriados, ajustes administrativos o cambios operativos, siempre conviene chequear la fecha individual antes de ir al banco o al cajero.

En un mes donde confluyen aumento, bono y aguinaldo, conocer la fecha precisa de acreditación se vuelve central para organizar gastos, compras y vencimientos. Si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7, junio ya tiene calendario definido y conviene seguirlo de cerca para evitar confusiones y saber exactamente cuándo entra el dinero en tu cuenta.