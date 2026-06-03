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Estados Unidos frustró un bombardeo de Irán contra Kuwait, Baréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

El Comando Central de Estados Unidos que Teherán lanzó varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Washington respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 22:05
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Estados Unidos frustró un ataque de Irán contra Kuwait.
Estados Unidos frustró un ataque de Irán contra Kuwait. Foto: Imagen generada con Copilot IA por Canal 26
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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de “autodefensa”.

Según el comunicado militar, Teherán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Washington respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

El CENTCOM afirmó que “dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo y se desintegraron” antes de llegar a su destino, mientras “tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea”.

El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que -según indicó- se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales.

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Por le momento no se reportaron impactos ni víctimas como resultado de estas acciones, aunque tampoco fueron informados los daños causados durante el ataque a la base militar de la isla.

“Ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. Las fuerzas del CENTCOM permanecen vigilantes y preparadas para defenderse de cualquier agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente”, cierra el comunicado.

EEUU atacó un petrolero que iba rumbo a un puerto iraní en el Golfo Pérsico

Horas atrás, el CENTCOM había informado sobre la ofensiva contra un petrolero sin carga que intentaba dirigirse a un puerto iraní en el Golfo Arábigo.

El buque, identificado como el M/T Lexie de bandera de Botsuana, fue interceptado cuando transitaba por aguas internacionales rumbo a la isla de Kharg.

EEUU atacó un petrolero que iba rumbo a un puerto iraní en el Golfo Pérsico. Video: EFE

Según el comunicado militar, la tripulación ignoró repetidas advertencias y no cumplió las instrucciones emitidas durante 24 horas. Detalló además que una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación al impactar la sala de máquinas con un misil Hellfire, impidiendo que continuara su trayectoria hacia Irán.

El CENTCOM recordó que inició el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el pasado 13 de abril. Agregó que las fuerzas estadounidenses han desactivado durante este periodo seis buques comerciales y redirigido 122, mientras continúa el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán desde el pasado abril.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes ante el Congreso que no se tiene contemplado retirar las sanciones contra Irán aunque se logre reabrir el estrecho de Ormuz la próxima semana.

Estados UnidosIránMedio Oriente
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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