Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Financiamiento Universitario: el Gobierno acelera las conversaciones con los rectores ante un potencial fallo adverso

La Procuración del Tesoro buscará blindar un acuerdo integral que preserve las arcas públicas frente a un potencial fallo adverso de la Corte Suprema.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 13:06
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios.
Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las autoridades nacionales aceleraron las conversaciones con las conducciones universitarias para desactivar el litigio judicial por la Ley de Financiamiento antes de un pronunciamiento de la Corte Suprema. El Gobierno evalúa concretar una convocatoria formal durante el transcurso de esta semana y la Procuración del Tesoro busca blindar un acuerdo integral que preserve las arcas públicas frente a un potencial fallo adverso.

Las tratativas de las mesas técnicas abarcan desde las demandas de recomposición para los sueldos docentes hasta las partidas pendientes para los centros de salud universitarios. Fuentes oficiales ratificaron a TN el avance de los diálogos al afirmar que “estamos conversando de todo”. Mientras tanto, los voceros del Ejecutivo destacaron la predisposición de los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para alcanzar un consenso intermedio.

El llamado definitivo para el cónclave formal con los rectores todavía carece de una confirmación de agenda firme debido a la complejidad del diseño jurídico de la contrapropuesta del Gobierno. Los funcionarios del área educativa deslizaron que la cita “podría ser esta semana”, por lo que el equipo de abogados del Estado que conduce Sebastián Amerio se encuentra coordinando los detalles de la presentación para evitar cualquier tipo de fisura procedimental en los Tribunales.

La oferta de la cúpula de Milei contempla la transferencia de las partidas presupuestarias que el oficialismo remitió originalmente al Congreso de la Nación en febrero. El proyecto legislativo procuraba una reforma de la normativa vigente para mitigar el impacto fiscal sobre el tesoro: reconocía únicamente la pérdida de valor de los haberes docentes durante el ciclo 2025 y prescindía de los desfasajes acumulados previamente.

Contenido Recomendado

Financiamiento universitario:el Gobierno busca sustituir la ley aprobada que mantiene sin aplicar

Financiamiento universitario: el Gobierno busca sustituir la ley aprobada que mantiene sin aplicar

Cuál es la situación de los hospitales universitarios en medio de la disputa con el Gobierno por el financiamiento

Cuál es la situación de los hospitales universitarios en medio de la disputa con el Gobierno por el financiamiento

La contraprestación exigida por el Gobierno estipula el retiro inmediato de la medida cautelar que las casas de estudios impulsaron contra las arcas nacionales. La resolución del máximo tribunal del país obligaría al Estado a un desembolso inmediato de 2,5 billones de pesos en favor del sistema educativo, por lo que los letrados oficiales precisaron que “estamos viendo el tema y analizando la situación” para redactar las cláusulas de desistimiento mutuo.

Los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantuvieron una posición de cautela institucional y señalaron que el gobierno de Milei todavía omitió la presentación de una propuesta formal de carácter concreto. Las federaciones de profesores universitarios profundizaron sus medidas de fuerza y la Universidad de Buenos Aires dictó una serie de clases abiertas frente a la sede de Tribunales. En paralleo, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) paralizó las actividades académicas por 24 horas.

Las agrupaciones sindicales del sector educativo ya diseñan un cronograma de protestas gremiales para el comienzo del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo. La concreción de los planes de lucha dependerá directamente de la evolución de las paritarias salariales y de las transferencias para gastos de funcionamiento y el frente universitario continuará con los esquemas de visibilización pública si la propuesta oficial resulta insuficiente para las bases.

Universidades públicasGobiernoJavier Milei
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo son los camiones UNIMOG U4000 del Ejército Argentino y de qué se trata el ambicioso plan de modernización

    Cómo son los camiones UNIMOG U4000 del Ejército Argentino y de qué se trata el ambicioso plan de modernización

  2. Milei espera por nuevas alianzas regionales en Sudamérica tras las elecciones en Colombia y a la espera de lo que pase en Perú

    Milei espera por nuevas alianzas regionales en Sudamérica tras las elecciones en Colombia y a la espera de lo que pase en Perú

  3. Reforma Laboral vigente:cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

    Reforma Laboral vigente: cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

  4. Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno por el que fue operado Máximo Kirchner

    Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno por el que fue operado Máximo Kirchner

  5. El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini inauguró cinco nuevas cuadras en el barrio Rodríguez

    El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini inauguró cinco nuevas cuadras en el barrio Rodríguez
Lo último
También podría interesarte
Política

Financiamiento Universitario:el Gobierno acelera las conversaciones con los rectores ante un potencial fallo adverso

Financiamiento Universitario: el Gobierno acelera las conversaciones con los rectores ante un potencial fallo adverso

El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini inauguró cinco nuevas cuadras en el barrio Rodríguez

Milei espera por nuevas alianzas regionales en Sudamérica tras las elecciones en Colombia y a la espera de lo que pase en Perú

Investigan al Gobierno por presunta discriminación ideológica tras retirar el pliego de una jueza

Economía

Cuánto aumentó la nafta en los hogares argentinos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Cuánto aumentó la nafta en los hogares argentinos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Subsidios a la luz y el gas:cómo saber si aún tengo el beneficio económico antes de la llegada del invierno

¿Santander o Galicia? Cuál es el banco que rinde más para invertir en un plazo fijo

Cómo jubilarte en ANSES si te faltan años de aportes:guía fácil para completarlos

Internacionales

España:una por una, las causas que acorralan a Pedro Sánchez en un escenario judicial sin precedentes

España: una por una, las causas que acorralan a Pedro Sánchez en un escenario judicial sin precedentes

Israel bombardeó Líbano otra vez:al menos 10 muertos en nuevos ataques pese a los esfuerzos diplomáticos

Un niño muerto y otras 17 personas fallecidas en el mayor ataque de Rusia a Ucrania en esta nueva fase de la guerra

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica:tendrá 106 pisos y 352 metros de altura