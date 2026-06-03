ANSES junio 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 y qué extras se suman este mes

Oficinas ANSES Foto: ANSES

En junio de 2026, miles de beneficiarios de ANSES vuelven a mirar el calendario con una pregunta puntual: qué día cobran quienes tienen DNI finalizados en 8 y 9. El cronograma del mes ya está definido para jubilados, pensionados, AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, SUAF y Prestación por Desempleo, con fechas distribuidas según la terminación del documento.

La novedad es que junio llega con actualización de haberes del 2,58%, en línea con la inflación tomada para la movilidad mensual, y además incluye el medio aguinaldo para jubilados y pensionados. En paralelo, continúa el refuerzo para los ingresos previsionales más bajos, según informaron distintos medios que relevaron el calendario y las liquidaciones del mes.

Qué pasa con los DNI terminados en 8 y 9 en junio

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, las fechas son claras: DNI terminado en 8 cobra el 19 de junio y DNI terminado en 9 cobra el 22 de junio. Ese mismo esquema se repite también para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, que se pagan en esas mismas jornadas.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, quienes tienen DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el 29 de junio. Se trata de uno de los grupos que percibe su prestación hacia el cierre del calendario mensual.

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Para la Asignación por Embarazo, el cronograma marca que el DNI terminado en 8 cobrará el 23 de junio, mientras que el DNI terminado en 9 lo hará el 24 de junio.

Pensiones No Contributivas, Prenatal y Desempleo: las otras fechas que hay que mirar

Las personas que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el 12 de junio. Es uno de los pagos que se acredita durante la primera parte del mes, antes del grueso de jubilaciones y asignaciones.

En tanto, para la Asignación por Prenatal, las terminaciones 8 y 9 figuran con fecha de cobro el 17 de junio, mientras que la Asignación por Maternidad se abona en una ventana general que va del 10 de junio al 8 de julio, sin depender de una sola fecha puntual por terminación.

A su vez, la Prestación por Desempleo para beneficiarios con DNI 8 y 9 aparece con pago el 25 de junio, de acuerdo con el calendario difundido para este mes.

Aumento, bono y aguinaldo: por qué junio es un mes clave para ANSES

El calendario de junio no solo importa por la fecha exacta de cobro. También se destaca porque las prestaciones se actualizan con una suba del 2,58%, correspondiente al esquema de movilidad que toma la inflación con rezago. Eso impacta sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.

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En el caso de los jubilados y pensionados, el mes suma además el primer medio aguinaldo del año, que se liquida junto con el haber. Distintos reportes periodísticos también señalaron la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, lo que vuelve a junio una fecha especialmente relevante para los adultos mayores que cobran la mínima.

Por eso, para quienes tienen DNI terminados en 8 y 9, no alcanza con mirar una sola prestación: el impacto real del cobro de junio puede variar según si se trata de una jubilación mínima, una pensión, AUH, AUE o desempleo.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro en ANSES

Más allá del calendario general, ANSES recuerda que cada titular puede verificar su situación particular en los canales oficiales. El organismo indica que la consulta de fecha y lugar de cobro se puede hacer desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien a través del calendario de pagos disponible en sus canales digitales.

Ese paso es importante porque, aunque el cronograma mensual sirve como referencia, la acreditación final puede consultarse de manera personalizada dentro del sistema del organismo.

Calendario rápido para DNI 8 y 9 en junio 2026