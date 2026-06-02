Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Luis Caputo confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía lo aseguró en el 43° Congreso Anual IAEF. Además, el funcionario nacional afirmó que la iniciativa tendrá la recomendación de un grupo de contadores.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 20:20
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.
Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno enviará una modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, y confirmó además que “están totalmente cubiertos” los vencimientos de deuda que restan del mandato de Javier Milei.

“Vamos a estar mandando una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal”, dijo durante el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Semanas atrás, el ministro se había reunido con representantes de asociaciones de contadores de todo el país, donde habían acordado cambios en la actual ley y una prórroga en próximos vencimientos.

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.
Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

“Esa es la forma de bajar el riesgo argentino, no con una economía cerrada y un tipo de cambio apreciado”, dijo y agregó que el compromiso tiene que ser asumido también por las provincias y los municipios.

Contenido Recomendado

Luis Caputo habló de las elecciones presidenciales de 2027 y vaticinó un triunfo de Milei:“El presidente va a ganar por paliza”

Luis Caputo habló de las elecciones presidenciales de 2027 y vaticinó un triunfo de Milei: “El presidente va a ganar por paliza”

Luis Caputo en el Foro Económico de Latinoamérica:“Por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”

Luis Caputo en el Foro Económico de Latinoamérica: “Por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”

Reservas y deuda

En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda confirmó la cobertura total para los pagos de deuda que restan completar bajo la administración de Javier Milei. En total, rondan los US$31.000 millones.

“Están totalmente cubiertos por todo el mandato del Presidente”, deslizó; en la misma línea enfatizó con el Fondo Monetario Internacional y la relación que mantienen: “No puede ser mejor”, sumó.

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.
Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

“Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6 por ciento por otros mecanismos”, aclaró Luis Caputo.

Inflación

Consultado sobre la inflación, el funcionario se mostró optimista sobre el proceso de desinflación, adelantó que el IPC de mayo rondará entre el 2,2 y 2,5 por ciento y señaló al shock interno del 2025 como el factor principal por el que la tasa de inflación se aceleró diez meses consecutivos.

“Es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional”, enfatizó.

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.
Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

Caputo se apoyó en los datos económicos de las últimas semanas para ratificar el rumbo económico, donde aseguró que en los próximos 18 meses “va a haber una recuperación que va a ser progresivamente mayor en el tiempo”.

Y reiteró que el 2027 será “un año atípico”, ya que la inflación seguirá a la baja y no habrá “revuelo político” por las elecciones presidenciales.

Por último, destacó la estabilidad económica lograda en medio del shock externo originado por el conflicto en Medio Oriente y sostuvo que la Argentina “se está pareciendo cada vez más a un país normal”.

Luis CaputoEconomía argentinaProyecto de ley
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

    El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

  2. Subsidios a la luz y el gas:cómo saber si aún tengo el beneficio económico antes de la llegada del invierno

    Subsidios a la luz y el gas: cómo saber si aún tengo el beneficio económico antes de la llegada del invierno

  3. Flybondi profundiza su crisis:cancelaciones, aviones fuera de servicio y problemas financieros

    Flybondi profundiza su crisis: cancelaciones, aviones fuera de servicio y problemas financieros

  4. ANSES junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 y qué extras se suman este mes

    ANSES junio 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 y qué extras se suman este mes

  5. De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026:los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

    De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026: los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei habló de las elecciones del 2027 y vaticinó un triunfo del oficialismo:“Los vamos a pasar por arriba”

Javier Milei habló de las elecciones del 2027 y vaticinó un triunfo del oficialismo: “Los vamos a pasar por arriba”

Daniel Scioli anunció que Argentina será sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages

El Ejército Argentino recibirá más camiones UNIMOG U4000 y avanza con un plan para incorporar hasta 400 vehículos tácticos

Juicio por YPF:la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina

Economía

Flybondi profundiza su crisis:cancelaciones, aviones fuera de servicio y problemas financieros

Flybondi profundiza su crisis: cancelaciones, aviones fuera de servicio y problemas financieros

ANSES junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 y qué extras se suman este mes

Luis Caputo confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

ANSES junio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 y cómo impactan el aumento y el aguinaldo

Internacionales

Estados Unidos frustró un bombardeo de Irán contra Kuwait, Baréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

Estados Unidos frustró un bombardeo de Irán contra Kuwait, Baréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

La megaconstrucción de China que desafía todos los límites:tiene 55 kilómetros y conecta tres ciudades con un túnel bajo el mar

Golpe al fast food:una histórica cadena acelera cierres masivos y sacude al sector

Las 6 claves que alimentaron la crisis en Bolivia:qué pasó con el gobierno de Rodrigo Paz