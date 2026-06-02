Luis Caputo confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno enviará una modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, y confirmó además que “están totalmente cubiertos” los vencimientos de deuda que restan del mandato de Javier Milei.

“Vamos a estar mandando una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal”, dijo durante el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Semanas atrás, el ministro se había reunido con representantes de asociaciones de contadores de todo el país, donde habían acordado cambios en la actual ley y una prórroga en próximos vencimientos.

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

“Esa es la forma de bajar el riesgo argentino, no con una economía cerrada y un tipo de cambio apreciado”, dijo y agregó que el compromiso tiene que ser asumido también por las provincias y los municipios.

Reservas y deuda

En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda confirmó la cobertura total para los pagos de deuda que restan completar bajo la administración de Javier Milei. En total, rondan los US$31.000 millones.

“Están totalmente cubiertos por todo el mandato del Presidente”, deslizó; en la misma línea enfatizó con el Fondo Monetario Internacional y la relación que mantienen: “No puede ser mejor”, sumó.

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

“Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6 por ciento por otros mecanismos”, aclaró Luis Caputo.

Inflación

Consultado sobre la inflación, el funcionario se mostró optimista sobre el proceso de desinflación, adelantó que el IPC de mayo rondará entre el 2,2 y 2,5 por ciento y señaló al shock interno del 2025 como el factor principal por el que la tasa de inflación se aceleró diez meses consecutivos.

“Es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional”, enfatizó.

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

Caputo se apoyó en los datos económicos de las últimas semanas para ratificar el rumbo económico, donde aseguró que en los próximos 18 meses “va a haber una recuperación que va a ser progresivamente mayor en el tiempo”.

Y reiteró que el 2027 será “un año atípico”, ya que la inflación seguirá a la baja y no habrá “revuelo político” por las elecciones presidenciales.

Por último, destacó la estabilidad económica lograda en medio del shock externo originado por el conflicto en Medio Oriente y sostuvo que la Argentina “se está pareciendo cada vez más a un país normal”.