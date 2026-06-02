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El Ejército Argentino recibirá más camiones UNIMOG U4000 y avanza con un plan para incorporar hasta 400 vehículos tácticos

Tras la llegada de las primeras unidades, Argentina se prepara para adquirir un nuevo lote de camiones tácticos como parte de un ambicioso programa de modernización logística.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 18:30
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Los nuevos camiones Mercedes-Benz Unimog U4000 del Ejército Argentino.
Los nuevos camiones Mercedes-Benz Unimog U4000 del Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar
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El Ejército Argentino avanza con el proceso de modernización de su flota logística tras la llegada de la primera partida de nuevos camiones tácticos UNIMOG U4000. La incorporación de estas unidades marca el inicio formal de la recepción, distribución y puesta en servicio de los vehículos adquiridos en el marco de un programa destinado a renovar las capacidades de transporte de la fuerza.

La presentación oficial de los nuevos camiones tuvo lugar durante los actos por el Día del Ejército realizados en el Colegio Militar de la Nación, donde las autoridades destacaron la importancia estratégica de esta adquisición. En ese contexto, también trascendió que la fuerza se prepara para recibir próximamente una segunda tanda de vehículos que permitirá completar una nueva etapa del plan de incorporación.

Los nuevos camiones Mercedes-Benz Unimog U4000 del Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar

¿Cuántos camiones tácticos UNIMOG U4000 planea incorporar Argentina?

La compra original contempla un total de 48 camiones UNIMOG U4000, de los cuales ya arribó al país un primer lote integrado por ocho unidades. Según indicaron fuentes vinculadas al proyecto, una nueva partida llegaría durante el próximo mes, acelerando el proceso de despliegue y asignación a distintas unidades operativas.

La llegada de estos vehículos representa uno de los avances más significativos en materia de equipamiento terrestre para el Ejército en los últimos años. Los nuevos U4000 están diseñados para operar en condiciones extremas, con una elevada capacidad todoterreno y prestaciones adaptadas a las exigencias de las misiones militares modernas.

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Además de mejorar la movilidad táctica, los camiones permitirán reemplazar progresivamente a los históricos UNIMOG 416, vehículos que durante décadas constituyeron una pieza fundamental de la logística militar argentina y que continúan prestando servicio en numerosas unidades.

La modernización no se limita al pedido inicial. En los últimos meses se conocieron distintos procesos administrativos y licitatorios orientados a ampliar la cantidad de vehículos adquiridos. Entre ellos figura una solicitud adicional para incorporar 16 UNIMOG U4000 más, incrementando el número previsto originalmente.

Camiones tácticos 4×4 Unimog U4000 del Ejército Argentino. Foto: Wikimedia Commons

A esto se suma una licitación impulsada en abril que contempla la adquisición de hasta 400 camiones tácticos de distintas características, un proyecto que evidencia la intención del Ejército de avanzar en una renovación integral de su parque automotor.

Con la llegada de nuevas unidades en el corto plazo, la fuerza busca consolidar una capacidad logística más moderna, confiable y acorde a los desafíos operativos que enfrenta actualmente.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

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