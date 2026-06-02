La megaconstrucción de China que desafía todos los límites: tiene 55 kilómetros y conecta tres ciudades con un túnel bajo el mar

La megaconstrucción de China que desafía todos los límites y conecta tres ciudades con un túnel bajo el mar. Foto: Wikipedia

El mundo de la ingeniería moderna está repleto de obras que parecen desafiar los límites de lo posible. Desde el puente más largo del planeta, que conecta las ciudades chinas de Nankín y Shanghái a lo largo de más de 160 kilómetros, hasta el túnel submarino más extenso del mundo que actualmente se construye entre Dinamarca y Alemania, las grandes infraestructuras continúan sorprendiendo por su escala y complejidad.

En ese selecto grupo de megaproyectos sobresale una obra que revolucionó la movilidad en el sur de China: el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao (HZM), una gigantesca conexión vial de 55 kilómetros que enlaza tres importantes ciudades de Asia y que incluye uno de sus elementos más llamativos bajo el mar.

Hong Kong-Zhuhai-Macao: el puente de 55 kilómetros que conecta tres ciudades de Asia

Inaugurado oficialmente en octubre de 2018, el proyecto demandó una inversión superior a los 18.000 millones de euros y requirió casi una década de trabajos. Su construcción comenzó en 2009, las obras concluyeron en 2017 y, tras una serie de pruebas y ajustes finales, la infraestructura abrió al tránsito un año después.

La estructura se encuentra en el delta del río Perla, una de las zonas más dinámicas de China desde el punto de vista económico, pero también una de las más desafiantes para la ingeniería. Allí convergen condiciones climáticas extremas, frecuentes tormentas y una intensa actividad sísmica, factores que obligaron a desarrollar soluciones técnicas de gran complejidad.

El proyecto demandó una inversión superior a los 18.000 millones de euros y requirió casi una década de trabajos. Foto: Wikipedia

Cómo es el túnel submarino de 6,7 kilómetros construido bajo el océano

Lo que convierte al HZM en una obra excepcional es que parte de su recorrido transcurre bajo el agua. El complejo incorpora un túnel submarino de 6,7 kilómetros que permite que el intenso tráfico marítimo de la región continúe funcionando sin interrupciones.

El acceso y la salida del tramo submarino se realizan a través de dos islas artificiales especialmente construidas para el proyecto. Estas plataformas fueron creadas con el objetivo de conectar el puente con el túnel y garantizar que tanto la circulación de embarcaciones como la de vehículos puedan desarrollarse simultáneamente sin afectar el funcionamiento de ninguna de las dos.

Para construir la sección que discurre bajo el mar fue necesario realizar una profunda regularización del lecho marino. Posteriormente, se colocaron enormes segmentos de hormigón armado que conforman el túnel, una tarea que exigió una precisión milimétrica debido a las condiciones del entorno.

El complejo incorpora un túnel submarino de 6,7 kilómetros que permite que el tráfico marítimo continúe funcionando. Foto: Reddit

La obra multimillonaria que redujo de tres horas a 30 minutos los viajes en China

Desde su puesta en funcionamiento, la infraestructura transformó la conectividad entre Hong Kong, Macao y Zhuhai. Antes de su construcción, los desplazamientos entre estas ciudades podían demandar alrededor de tres horas. Con la nueva conexión, el trayecto puede completarse en apenas 30 minutos en las mejores condiciones.

La reducción de los tiempos de viaje impulsó la integración económica y comercial de una de las regiones más importantes de Asia, favoreciendo el movimiento de personas y mercancías entre tres centros urbanos clave.

Desde su puesta en funcionamiento, la infraestructura transformó la conectividad entre Hong Kong, Macao y Zhuhai. Foto: Reddit

Los responsables del proyecto estiman que la vida útil del puente será de al menos 120 años. Sin embargo, alcanzar la rentabilidad económica requerirá paciencia: los cálculos iniciales apuntan a que la inversión comenzaría a recuperarse aproximadamente tres décadas después de su inauguración.

A pesar de los beneficios que aporta a la región, el proyecto no estuvo exento de controversias. La principal discusión surgió por el costo final de la construcción, que terminó siendo alrededor de un 25% superior al presupuesto originalmente previsto.

Ese incremento alimentó el debate sobre la viabilidad financiera de una de las infraestructuras más ambiciosas de la historia reciente de China. No obstante, para muchos especialistas, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao representa mucho más que una obra vial: es una demostración de hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando se combina innovación tecnológica, planificación a largo plazo y una inversión sin precedentes.