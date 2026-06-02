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Daniel Scioli anunció que Argentina será sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages

Lo expresó en la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, en la ciudad de Mendoza. El país ya tiene sus 8 pueblos seleccionados.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 20:22
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Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación.
Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación. Foto: NA
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El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó el encuentro federal junto a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; al presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante Querciali; y a la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa.

Allí, Scioli anunció que Argentina será el anfitrión de la ceremonia mundial de la premiación de los Best Tourism Villages de ONU Turismo en el mes de diciembre. En tal sentido, manifestó que la presentación se realizó en el marco de la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur, realizada en Paraguay.

La presentación se dio en el marco del 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes, en el que participaron las máximas autoridades turísticas de 21 provincias.

Daniel Scioli anunció que Argentina será sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages.

En relación con el CFT, Scioli se refirió a la importancia de “promover el turismo receptivo” y agregó: “Dijimos que queríamos darlo vuelta entre todos y lo dimos vuelta”. “De Argentina ya nadie dice que es un país caro, es un país valioso, seguro y de calidad. Y eso fue el esfuerzo que venimos desarrollando”, puntualizó, al explicar que “los números son contundentes, en el mes de abril bajó el turismo emisivo un 13,2 por ciento y aumentó el receptivo, un 10,6”.

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Con respecto al turismo estudiantil, Scioli dijo que este segmento “moviliza 450 mil jóvenes por año y que se va a ampliar porque habrá créditos para facilitar este tipo de acciones”.

“Los jóvenes tienen esa fuerza motivadora, cuando viven esa experiencia después lo transmiten a sus amigos, a su familia, y esto tiene un efecto multiplicador en el turismo de egresados”, finalizó el funcionario nacional.

Los ocho destinos argentinos que participarán en los Best Tourism Villages de ONU Turismo

Luego de la evaluación, realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, fueron seleccionados ocho destinos sobre un total de 56 postulaciones de 19 provincias para los Best Tourism Villages de ONU Turismo. Se trata de:

  • Cachi (Salta)
  • El Trapiche (San Luis)
  • Mar de las Pampas (provincia de Buenos Aires)
  • Puerto Pirámides (Chubut)
  • Tafí del Valle (Tucumán)
  • Villa General Belgrano (Córdoba)
  • Villa Sanagasta (La Rioja)
  • Zenón Pereyra (Santa Fe)
Cachi es uno de los pueblos nominados a Best Village Tourism. Foto: Turismo Salta

Asimismo, Scioli participó del cierre del 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes, que reunió a más de dos mil profesionales, empresarios, referentes institucionales y especialistas del sector de todo el país.

El próximo Consejo Federal de Turismo se realizará en el marco del Meet up en agosto y la siguiente en el marco del Foro Nacional de Turismo en el Parque Nacional Los Glaciares.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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