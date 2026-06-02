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Juicio por YPF: la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina

Se trata de un revés judicial clave para los fondos de inversión que litigan contra el país. El presidente Javier Milei celebró el fallo en sus redes sociales, donde escribió: “Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 17:54
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Juicio por YPF.
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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes el pedido de revisión de sentencia (rehearing in banc) presentado por los demandantes en el juicio por la estatización de YPF.

Para el Gobierno, se trata de un revés judicial clave para los fondos de inversión que litigan contra el país. Porque la medida frena el intento del bufete Burford Capital (representante de los fondos Petersen y Eton Park) de revertir el escenario actual.

El propio presidente Javier Milei celebró lo que la Procuración del Tesoro describió como un “hito en la defensa soberana” a través de sus redes sociales: “Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF”, escribió.

Las novedades en el terreno jurídico fueron informadas por el cuerpo de abogados que trabajan para el Estado argentino a través de un comunicado. En ese texto, se establece que el tribunal estadounidense negó la solicitud para que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones volviera a examinar el fallo.

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Juicio YPF. Foto: Reuters
Juicio YPF. Foto: REUTERS

Desde el organismo que comanda Sebastián Amerio subrayaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.

El litigio, que lleva años en los tribunales de Manhattan, gira en torno a los perjuicios reclamados por los fondos tras la expropiación de las acciones de la petrolera en 2012. Para los analistas internacionales, el rechazo a este recurso de insistencia achica drásticamente los márgenes de maniobra de los demandantes en esta instancia de apelación.

“Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, expresó la Procuración tras la novedad.

El comunicado completo de la Procuración del Tesoro sobre el juicio por YPF

La Procuración del Tesoro de la Nación informa que, en el día de hoy, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de rehearing in banc presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina.

La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país.

Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público.

La Procuración del Tesoro de la Nación reafirma su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses de la República Argentina a nivel nacional e internacional.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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