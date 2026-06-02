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Golpe al fast food: una histórica cadena acelera cierres masivos y sacude al sector

La reconocida cadena de hamburguesas atraviesa una etapa de cambios profundos en su mercado más importante. Menos ventas, presión sobre los costos y nuevas prioridades estratégicas explican una decisión que sacude al rubro.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 19:20
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Se achica un gigante del fast food: cerrará cientos de locales en plena crisis de consumo
Se achica un gigante del fast food: cerrará cientos de locales en plena crisis de consumo Foto: Instagram @wendys_ar
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La cadena Wendy’s, una de las marcas más reconocidas del negocio de la comida rápida en Estados Unidos, quedó en el foco tras confirmar que avanza con un proceso de ajuste que incluye el cierre de una parte de sus restaurantes de menor rendimiento. La compañía explicó que evalúa clausurar entre el 5% y el 6% de su red en EE.UU., lo que equivale a cerca de 298 a 358 locales, después de haber cerrado además 28 sucursales durante el cuarto trimestre de 2025.

Aunque el dato impacta por el tamaño de la marca, en Wendy’s sostienen que la medida no responde a una retirada total ni a un derrumbe generalizado, sino a una decisión de “limpiar” la red y dejar de sostener puntos de venta que, según sus propios ejecutivos, afectan la rentabilidad, la experiencia del cliente y la imagen de marca. En otras palabras, el objetivo no pasa por tener más locales, sino por quedarse con los que realmente funcionan.

Por qué Wendy’s decidió acortar ahora

La explicación oficial combina varios factores. Wendy’s viene ejecutando un plan de reordenamiento llamado Project Fresh, pensado para revitalizar la marca, mejorar la operación y recuperar competitividad en su mercado doméstico. Dentro de esa estrategia, la empresa no solo contempla cierres: también analiza mejoras operativas, inversión en tecnología, renovación de equipamiento y, en algunos casos, la posibilidad de transferir ciertos restaurantes a otros operadores.

Lo que le pasa a Wendy’s también funciona como una señal para el resto del sector Foto: Instagram @wendys_ar

El mensaje que baja la compañía es bastante directo: si un local no cumple con estándares financieros ni de experiencia, queda bajo revisión. Wendy’s planteó que algunos restaurantes “no elevan la marca” y, además, representan una carga para los franquiciados. Por eso, la lógica del ajuste apunta a liberar capital, concentrar recursos en las unidades con mayor proyección y volver más eficiente una estructura que hoy quedó bajo presión.

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La baja de ventas fue el punto de quiebre

Detrás de la decisión hay números que explican por qué Wendy’s resolvió avanzar con una poda fuerte. En el cuarto trimestre de 2025, la cadena informó una caída del 11,3% en ventas comparables en Estados Unidos, mientras que las ventas globales del sistema retrocedieron 8,3% en ese trimestre y 3,5% en el total del año. Además, la empresa reportó un retroceso en ingresos y una baja en el margen de sus restaurantes propios en EE.UU., afectado por menor tráfico, inflación en alimentos y mayores costos laborales.

Ese combo terminó empujando a Wendy’s a revisar a fondo su operación. La compañía reconoce que el contexto para el consumo se volvió mucho más desafiante y que el cliente hoy se muestra más sensible al precio y más exigente frente a la propuesta de valor. En ese marco, sostener locales flojos dejó de ser razonable desde el punto de vista financiero.

No es la primera vez: el recorte ya había empezado antes

Lo que ocurre ahora con Wendy’s no apareció de golpe. En 2024, la empresa ya había anunciado el cierre de 140 restaurantes de bajo desempeño, definidos como locales obsoletos o ubicados en zonas con resultados débiles. En esa etapa, la conducción precisó que varias de esas sucursales tenían márgenes por debajo del promedio y un volumen anual cercano a 1,1 millones de dólares, muy por debajo de lo que la marca considera saludable dentro de su sistema.

Wendy’s acelera una fuerte reestructuración en Estados Unidos Foto: Instagram @wendys_ar

En aquel momento, Wendy’s dejó en claro que la intención era desprenderse de restaurantes viejos o poco competitivos para reemplazarlos, con el tiempo, por formatos más nuevos, mejor ubicados y con mayor potencial comercial. Esa estrategia hoy se profundiza. Lo que antes parecía una corrección puntual, ahora se consolidó como parte de un rediseño más amplio del negocio en Estados Unidos.

El dato que cambia el panorama: Wendy’s sigue creciendo fuera de EE.UU.

Aunque la noticia de los cierres pega fuerte, hay un dato que ayuda a entender mejor la foto completa: Wendy’s no está frenando su expansión global. Según su último balance, la compañía agregó 157 restaurantes netos a nivel mundial durante 2025, impulsada especialmente por el crecimiento internacional, donde sumó 121 locales netos en el año. Al cierre del ejercicio, la marca alcanzó 7.397 restaurantes en total.

Eso muestra que el mayor problema de Wendy’s está concentrado en su mercado estadounidense, no en toda la operación global. Mientras afuera la marca todavía encuentra espacio para expandirse, en su plaza más importante necesita reordenar la base, mejorar la ejecución y volver a conectar con un consumidor que ya no compra por inercia.

La competencia aprieta y obliga a redefinir la propuesta

Otro punto clave para entender el movimiento de Wendy’s es la presión competitiva. En los últimos trimestres, otras grandes cadenas de comida rápida consiguieron mejores resultados con estrategias de valor más agresivas y con mensajes más claros para captar a consumidores que priorizan precio, combos y conveniencia. La propia conducción de Wendy’s reconoció que debía corregir parte de su enfoque comercial y reordenar su propuesta para recuperar relevancia.

En esa búsqueda, la compañía ya empezó a reforzar sus menús permanentes orientados al valor y a reacomodar su calendario de lanzamientos. La idea es simple: volver a tener una oferta más competitiva sin seguir cargando con una red sobredimensionada o debilitada por locales que no acompañan.

Qué puede pasar ahora con los locales de Wendy’s

Por el momento, Wendy’s no difundió un listado completo de las sucursales que podrían cerrar, ya que la revisión se realiza restaurante por restaurante junto con los franquiciados. La empresa planteó que, además del cierre directo, existen otras alternativas, como mejoras operativas, incorporación de tecnología o cambios de operador para rescatar algunas unidades antes de bajarles la persiana.

Eso significa que el ajuste todavía está en desarrollo, pero el rumbo parece claro: Wendy’s quiere menos locales improductivos y más foco en unidades sanas, modernas y rentables. En una industria donde cada punto de venta tiene que justificar costos altos y competir por clientes cada vez más selectivos, la eficiencia pasó a valer tanto como la expansión.

HamburgueseríasEstados UnidosCierre de locales
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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