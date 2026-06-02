Sorpresa en el Gobierno: Patricia Bullrich puso la presidencia del bloque en el Senado a disposición de Milei

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, puso su cargo a disposición de Javier Milei tras manifestar su rechazo tajante al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. La exministra de Seguridad aclaró en términos diplomáticos que la jefatura de la bancada oficialista depende siempre de la voluntad del presidente durante la reunión privada que mantuvieron en la Casa Rosada.

Los principales portales de noticias confirmaron la existencia del ofrecimiento, aunque precisaron que la propuesta consistió en poner formalmente la jefatura de la bancada a disposición de la Casa Rosada. La decisión de la senadora buscó dar una salida prolija ante sus diferencias con el rumbo oficial, pero el presidente Javier Milei desestimó la propuesta para preservar la estabilidad del bloque oficialista en la Cámara Alta.

Patricia Bullrich en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, dijo Bullrich en sus redes sociales oficiales.

El oficialismo buscó minimizar el impacto político de la discusión para evitar una fractura interna en el Congreso y los colaboradores de la senadora señalaron que el diálogo con Milei se desarrolló en términos razonables y cordiales. “La presidencia de un bloque oficialista está siempre a disposición el Presidente de la nación. Si él pide dar un paso al costado, lo das, como cualquier funcionario”, explicó a TN una fuente cercana a Bullrich.

“Siempre la presidencia del bloque oficialista está a disposición del Presidente. Esto es así, es como si fueses el jefe de Gabinete. Te ponés a disposición y decís ‘si hace falta que me corra de este lugar porque voy a votar algo distinto, lo hago.’ Pero en muy buenos términos y no con ese dramatismo”, señaló a El Destape una fuente cercana a la senadora.

El rechazo del presidente a la renuncia de Bullrich en el Senado se concretó sin reclamos explícitos por su diferenciación del lineamiento oficial. Su actitud fue interpretada como otra muestra de independencia dentro del espacio teniendo en cuenta que pocas semanas atrás, ella misma le exigió a Manuel Adorni la presentación inmediata de sus balances patrimoniales ante la Justicia en una entrevista.

La mesa chica y los asesores de Karina Milei prefirieron eludir un conflicto abierto con la conducción del bloque mayoritario. Por su parte, los voceros del Gobierno descartaron un perjuicio para la marcha de la administración al sostener que “son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión”, por lo que la actividad legislativa mantendrá su agenda habitual.

Los funcionarios que responden a la Secretaría General de la Presidencia asimilaron el debate interno como una situación propia de las coaliciones modernas. En tanto, un miembro del área de Karina Milei sostuvo a TN que “dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”.

La mesa chica de Milei se reunió en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Qué pasó entre Bullrich y el Gobierno: el distanciamiento por el retiro del pliego de la jueza Michelli

El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación penal para determinar los motivos detrás de la quita del pliego de María Verónica Michelli en el Senado de la Nación. La presentación judicial plantea que el gobierno de Javier Milei incurrió en un presunto acto de discriminación ideológica y las autoridades habrían descartado la postulación para un tribunal platense debido al parentesco de la abogada con un periodista del diario La Nación.

La acusación originaria ingresó formalmente a los tribunales de Retiro mediante una presentación realizada por los apoderados del espacio Reset Republicano. Los denunciantes sostuvieron que la decisión del Gobierno prescindió por completo de la idoneidad técnica de la profesional y que el único fundamento de la exclusión radicó en su lazo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, ya que es su cuñada.