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Hito en Sudamérica: Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

Airbus incorporó el primer helicóptero H160 al Cono Sur a través de la empresa argentina HeliPatagonia. Diseñado para operar en entornos complejos, el modelo combina mayor eficiencia, menor consumo de combustible y capacidades multipropósito que lo posicionan como una de las aeronaves más avanzadas de su segmento.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 07:20
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El helicóptero H160 llega a la Argentina.
El helicóptero H160 llega a la Argentina. Foto: Unsplash.
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La llegada del primer helicóptero H160 al Cono Sur marca un nuevo paso en la expansión de Airbus Helicopters en América Latina. La aeronave fue entregada al operador argentino HeliPatagonia y comenzará a prestar servicios de transporte de pasajeros en la Patagonia argentina y chilena, una de las regiones más exigentes para la aviación por sus grandes distancias, condiciones meteorológicas cambiantes y complejidades geográficas.

La incorporación representa el desembarco de este modelo de última generación en una región que comprende Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Airbus apuesta a que el H160 se convierta en una referencia dentro del segmento de helicópteros medianos multipropósito gracias a una combinación de eficiencia, autonomía, seguridad y versatilidad operativa.

Aunque Airbus es reconocida mundialmente por la fabricación de aviones comerciales, también cuenta con divisiones especializadas como Airbus Defence & Space y Airbus Helicopters, encargada del desarrollo de aeronaves de ala rotativa para aplicaciones civiles, militares y gubernamentales.

El helicóptero H160 es un modelo de última generación. Foto: Lockheed Martin

El contexto de mercado acompaña esta expansión. Durante 2025, Airbus Helicopters registró 544 pedidos brutos, equivalentes a 536 pedidos netos, y alcanzó una participación del 51% en el mercado civil y parapúblico. En el segmento militar, la compañía elevó su cuota hasta el 28%, mientras que entregó 392 helicópteros a clientes de todo el mundo.

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“El excelente desempeño de Airbus Helicopters en 2025, marcado por un aumento en la entrada de pedidos cercano al 20% en unidades, demuestra que nuestra oferta de plataformas civiles y militares está ofreciendo las capacidades de misión requeridas en el complejo entorno actual”, destacó Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters.

Un helicóptero diseñado para múltiples misiones

El H160 fue concebido para responder a una amplia variedad de necesidades operativas. Puede desempeñarse en el transporte corporativo y ejecutivo, la industria petrolera y gasífera, misiones de búsqueda y rescate, servicios médicos de emergencia, operaciones de fuerzas de seguridad e incluso tareas de combate contra incendios.

Uno de sus principales diferenciales es la incorporación del sistema de aviónica Helionix, desarrollado para simplificar el trabajo de los pilotos mediante funciones automatizadas y sistemas de asistencia que aumentan los márgenes de seguridad durante el vuelo.

La aeronave también incorpora innovaciones aerodinámicas como las palas Blue Edge y el rotor Fenestron inclinado, tecnologías que permiten reducir significativamente los niveles de ruido y mejorar la eficiencia operativa.

Características destacadas de un modelo único de helicóptero

En materia de rendimiento, el H160 ofrece características que lo posicionan entre los modelos más avanzados de su categoría. Cuenta con un peso máximo de despegue de 6.050 kilogramos, puede alcanzar velocidades de hasta 275 kilómetros por hora y posee una autonomía cercana a las cuatro horas y cuarenta minutos de vuelo.

Además, tiene capacidad para recorrer hasta 890 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento, una característica especialmente valiosa para operaciones en territorios extensos como la Patagonia.

Las bondades del helicóptero H160. Foto: Unsplash.

Otro aspecto destacado es su capacidad de volar con una postura más horizontal que otros helicópteros de tamaño similar, mejorando el confort de los pasajeros y la eficiencia aerodinámica. A ello se suma una nueva generación de motores turboeje que reduce el consumo de combustible en aproximadamente un 18%, contribuyendo a disminuir costos operativos y emisiones.

La entrega a HeliPatagonia refleja también el crecimiento global del programa. Actualmente existen unas 80 unidades operativas en el mundo, con presencia en 12 países y más de 40 operadores. En América Latina ya funcionan siete helicópteros H160, que en conjunto forman parte de una flota que acumula más de 25.000 horas de vuelo, consolidando la expansión de uno de los modelos más modernos desarrollados por Airbus Helicopters.

HelicópteroArgentinaVuelos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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