El presidente argentino Javier Milei visita el Muro de los Lamentos, Jerusalén, Israel

El Gobierno mantiene en suspenso la visita de Javier Milei a Israel prevista originalmente para el 20 de abril. En Casa Rosada, reconocen que la gira no está confirmada y que la decisión final está supeditada a un riguroso análisis de riesgo y a las garantías de seguridad que puedan ofrecer las autoridades israelíes. en pleno conflicto en Medio Oriente.

Desde el entorno del presidente argentino, explicaron a TN que la intención es mantener el compromiso con Israel para evitar dar una señal de repliegue en su alineamiento internacional, pero admiten que la escalada en Medio Oriente alteró los planes originales. “Ya saben que no tenemos nada para aportar. El apoyo es político y hasta donde podamos”, confesaron desde el Ejecutivo al descartar cualquier tipo de participación militar argentina en el conflicto.

Javier Milei en Israel. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Uno de los puntos más sensibles de la agenda bilateral es el traslado de la sede diplomática argentina de Tel Aviv a Jerusalén Occidental, que fue anunciado por el líder de La Libertad Avanza en junio de 2025. Sin embargo, desde Casa Rosada ahora admitieron que la medida no se concretará en el corto plazo. “Tenemos complicaciones políticas, diplomáticas y jurídicas para mover la embajada”, expresaron fuentes oficiales.

Cabe recordar que el alineamiento con Estados Unidos e Israel se tradujo en medidas concretas dentro del territorio nacional: en cuanto a seguridad, se mantiene el nivel de alerta “alto” en todo el país, con refuerzos en infraestructura crítica y objetivos de la comunidad judía.

La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Respecto a la diplomacia, tras declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, la Cancillería expulsó recientemente al encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani. En cuanto a la cooperación militar, el ministro de Defensa Carlos Presti regresó recientemente de una reunión en el Pentágono para profundizar acuerdos de seguridad regional impulsados por la Casa Blanca.

En el Gobierno, reconocen que existe una planificación para acercarse a la ruptura total de relaciones con Irán, aunque por ahora, el foco principal será monitorear la frágil estabilidad en el estrecho de Ormuz antes de confirmar el próximo paso del Javier Milei en el exterior.

En plena tensión con Rusia e Irán, el Gobierno aumentó la seguridad informática y migró todo el sistema de expedientes oficiales

El gobierno de Javier Milei completó la migración integral y actualización de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE). La intervención, realizada durante el pasado fin de semana largo del 24 de marzo, se ejecutó a los fines de fortalecer la arquitectura tecnológica del sistema troncal donde circula toda la documentación, firmas y trámites del Sector Público Nacional.

Desde la Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni, aclararon que el movimiento “había sido planificado desde el año pasado” y negaron que la actualización fuera una reacción directa a las filtraciones de datos que afectaron a diversos organismos en los últimos días. Fuentes oficiales justificaron la profundidad del cambio al calificar la infraestructura previa como deficiente: en el Gobierno sostuvieron que el esquema anterior era “inseguro” y carecía de la trazabilidad necesaria para identificar el origen de eventuales fugas de información.

El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

Con esta nueva arquitectura, el oficialismo busca optimizar el rendimiento y resguardo de los documentos oficiales. “Ahora los expedientes van a tener mayor protección”, remarcaron fuentes de la Casa Rosada a TN, aunque por el momento, no se difundió un informe técnico que detalle las vulnerabilidades específicas detectadas.

La Secretaría de Innovación insiste en que el operativo fue programado el 16 de marzo, pero la ejecución coincidió con un escenario de alta sensibilidad por los reportes de exposición de datos públicos y la reciente revelación sobre una presunta campaña de desinformación impulsada desde Rusia contra la gestión de Javier Milei. En los pasillos de Balcarce 50 admitieron que si bien la mejora es técnica, el timing resulta políticamente funcional: reconocieron que el refuerzo del sistema les permite ofrecer una “respuesta concreta” en un clima de cuestionamientos sobre la seguridad informática del Estado y una creciente tensión internacional en materia de ciberdefensa.