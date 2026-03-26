Argentina en la ONU Foto: Copilot AI por Canal 26

La votación de Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a generar polémica y abrió un debate político y diplomático de alcance internacional. En un escenario global atravesado por discusiones sobre memoria histórica, reparación y derechos humanos, la postura adoptada por el país se distanció de la mayoría de los estados miembros y lo ubicó junto a un grupo reducido de naciones que rechazaron una resolución de fuerte contenido simbólico.

La iniciativa, impulsada por países africanos y acompañada por más de un centenar de delegaciones, buscaba establecer una definición histórica y jurídica sobre la esclavitud y sus consecuencias persistentes en el presente. El voto argentino, sus fundamentos y el contenido del documento aprobado permiten entender no solo el sentido de la resolución sino también las razones políticas y conceptuales que explican la posición adoptada por la Cancillería.

Argentina votó en contra de definir a la esclavitud africana como el “crimen más grave de la humanidad”. Foto: Captura

Qué votó Argentina en la ONU

Argentina votó en contra de la resolución de la ONU que califica a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”. La iniciativa, propuesta por Ghana, recibió el respaldo de la mayoría de los estados miembros. Además del argentino, contó con el voto negativo de Estados Unidos e Israel.

El texto tuvo el visto bueno de 123 miembros de la Asamblea General de la ONU y con 52 abstenciones, entre ellas, la de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas. La resolución señala “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos” como el máximo crimen por las consecuencias que trajo consigo.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea Foto: COPILOT AI por Canal 26

En un diálogo para Infobae, la representación diplomática que lidera Francisco Tropepi contó por qué no promovieron el documento. “El texto no estuvo abierto a ninguna modificación, aporte o sugerencia. Había que votar a libro cerrado. Y Argentina está en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia, dejando otros por fuera. La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”, argumentó Cancillería.

Qué sostiene el documento que Argentina no firmó en la ONU

Entre los puntos centrales, el documento reclama la restitución inmediata y sin condiciones de bienes culturales, obras de arte y archivos históricos a los países africanos de origen. Se trata de un reclamo histórico de Estados africanos y colectivos afrodescendientes, que buscan recuperar patrimonio saqueado durante los períodos de colonización y esclavitud.

Amnistía Internacional celebró la aprobación y la consideró un paso decisivo hacia el reconocimiento legal y la reparación de los daños persistentes de la esclavitud. Según la organización, la resolución puede abrir el camino a mayores niveles de justicia para las personas africanas y afrodescendientes, en un contexto internacional marcado por el debilitamiento del derecho internacional.

Amnistía Internacional. Foto: Guía ONGs

El texto subrayó que las secuelas de la esclavitud siguen manifestándose hoy en racismo estructural, exclusión social, subdesarrollo y profundas brechas socioeconómicas. También advirtipó sobre la ausencia de un esquema integral de reparación para las personas esclavizadas y sus descendientes, a diferencia de otros casos históricos en los que sí se implementaron compensaciones, lo que evidencia una deuda pendiente del sistema global de derechos humanos.

Desde el gobierno de Ghana, explicaron que la iniciativa buscó ir más allá del reconocimiento simbólico y avanzar hacia responsabilidades jurídicas concretas, bajo el liderazgo del presidente John Dramani Mahama. En paralelo, la postura argentina se inscribe en un giro de política exterior durante la presidencia de Javier Milei, con votos en minoría en la ONU en temas clave como Palestina, el embargo a Cuba y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, lo que generó fuerte aislamiento y críticas internacionales.