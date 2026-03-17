Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno confirmó cuáles serán los paquetes de reformas que enviará al Congreso de cara al transcurso del año al cual lo definieron como “el más reformista de la historia”. Después de la reunión de la mesa política que se llevó a cabo este martes 17 de marzo, Manuel Adorni comunicó los detalles con la presencia de los proyectos de cambios en el Código Penal, Ley de Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros.

En un contexto marcado por la agenda legislativa, la mesa política del Gobierno se reunió para definir el paquete de leyes que enviará al Congreso. No solo eso, sino que estuvo en debate las controversias que salieron a la luz los últimos días tratándose de la investigación a Adorni por la inclusión de su esposa en un viaje en el avión presidencial; y las nuevas revelaciones de la Justicia sobre el Caso $LIBRA, que involucra a Javier y Karina Milei.

Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

"El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional“, escribió Adorni en primera instancia a través de su cuenta oficial de Twitter. Las reformas son las siguientes:

Modificación del Código Penal poniendo foco en el endurecimiento de las penas

Leyes sobre Propiedad Privada: la Ley de Expropiaciones, Ley de Tierras, Ley de Fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana

Ley de Glaciares

Modificación de la Ley de Discapacidad

Modificación de la Ley de Financiamiento Universitario

Según indicó Adorni, la intención es compatibilizar todos los proyectos de ley con el equilibrio fiscal que busca el Gobierno. La reunión de la mesa política estuvo conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.