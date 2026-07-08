Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Tragedia en los festejos por la Selección: un hombre murió tras recibir un piedrazo y hay un detenido

La víctima de 46 años, identificada como Franco De Pauli, sufrió una lesión de extrema gravedad en el violento episodio que lo dejó sin vida. El detenido tiene antecedentes por robo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Franco De Pauli fue asesinado tras una pelea y hay un detenido.
Franco De Pauli fue asesinado tras una pelea y hay un detenido. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un hombre de 46 años fue asesinado este martes en el centro de Cañuelas tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante una pelea que se desató en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Franco De Pauli, quien sufrió una lesión de extrema gravedad en el violento episodio.

De acuerdo con los primeros testimonios, De Pauli habría intentado intervenir para separar a las personas que protagonizaban la pelea. En ese momento recibió un golpe que le provocó heridas fatales.

Franco De Pauli fue asesinado tras una pelea y hay un detenido. Foto: gentileza Infocañuelas.

Por el crimen fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien cuenta con antecedentes por robo. El joven quedó a disposición de la Justicia e imputado en una causa por homicidio.

Contenido Recomendado

Nicolás Otamendi mostró el festejo de la Selección Argentina en el vestuario:“¡A cuartos!”

Nicolás Otamendi mostró el festejo de la Selección Argentina en el vestuario: “¡A cuartos!”

Fixture Mundial 2026:cómo salieron los partidos del martes 7 de julio por los octavos de final

Fixture Mundial 2026: cómo salieron los partidos del martes 7 de julio por los octavos de final

El ataque quedó registrado en distintos videos grabados por testigos que se encontraban en el lugar. Las imágenes ya fueron incorporadas a la investigación y serán clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

Mientras avanza la causa, la Justicia ordenó realizar la autopsia al cuerpo de la víctima en las próximas horas y tomar declaración a los testigos para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Muerte en los festejos de la Selección. Foto: InfoCañuelas

Por otra parte, en diálogo con el medio local InfoCañuelas, vecinos declararon que “era un hombre muy querido en el barrio Levene”.

Además, antes de que se conocieran más detalles del caso, la hermana de la víctima salió a desmentir las versiones que lo vinculaban con los incidentes ocurridos en el centro de la ciudad. Aseguró que el hombre no participó de los disturbios, sino que estaba celebrando el triunfo de la Selección argentina junto a su familia y que recibió el golpe mortal cuando se encontraba junto a su vehículo.

Con el correr de las horas también comenzó a difundirse un video registrado instantes antes del ataque. En las imágenes se lo observa con una bandera argentina sobre los hombros, festejando la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante esa grabación pronunció una frase que, tras su trágica muerte, adquirió un fuerte valor simbólico: “Nunca perdimos la fe”.

Mundial 2026FestejosMuerte
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer:qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

    A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer: qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

  2. Revelan nuevos detalles sobre la muerte del instructor de vuelo que cayó de una avioneta en Córdoba

    Revelan nuevos detalles sobre la muerte del instructor de vuelo que cayó de una avioneta en Córdoba

  3. Jubilados desaparecidos en Chubut:qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

    Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

  4. Encontraron a la adolescente de 15 años desaparecida en Belgrano en medio del partido de Argentina

    Encontraron a la adolescente de 15 años desaparecida en Belgrano en medio del partido de Argentina

  5. Pasta base, marihuana, tusi y dólares:desbarataron un búnker en Villa Lugano y hay tres mujeres detenidas con antecedentes

    Pasta base, marihuana, tusi y dólares: desbarataron un búnker en Villa Lugano y hay tres mujeres detenidas con antecedentes
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

“Me emocioné hasta las pelotas”:el video de Milei al borde del llanto y casi sin voz luego del triunfo de Argentina ante Egipto

El mensaje de Javier Milei tras el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto:“Que manera de sufrir”

La Academia de Ciencias alertó por una posible fuga de cerebros y cuestionó el ajuste en la CNEA y el CONICET

Economía

Cierra su última planta en la Argentina el Grupo Dass, fabricante de Nike y Adidas:150 trabajadores fueron despedidos

Cierra su última planta en la Argentina el Grupo Dass, fabricante de Nike y Adidas: 150 trabajadores fueron despedidos

Expensas impagables:la morosidad se mantiene alta y preocupa a los consorcios

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Internacionales

En fotos:así se vive el funeral de Alí Jamenei en la procesión de la ciudad sagrada de Nayaf

En fotos: así se vive el funeral de Alí Jamenei en la procesión de la ciudad sagrada de Nayaf

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos petroleros en el estrecho de Ormuz

Alerta en Nueva York:evacuaron un edificio en Manhattan por el riesgo de un posible derrumbe

Trump volvió a insistir en que EEUU debería tener el control de Groenlandia:“Estoy muy decepcionado con la OTAN”