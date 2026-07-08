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Nicolás Otamendi mostró el festejo de la Selección Argentina en el vestuario: “¡A cuartos!”

El defensor compartió un video luego de haberle ganado a Egipto, donde se puede ver a los jugadores saltando y cantando por la clasificación del Mundial 2026. El sábado la Scaloneta se enfrentará a Suiza.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El festejo de Otamendi
El festejo de Otamendi Foto: Instagram @nicolasotamendi30
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La Selección Argentina protagonizó una remontada inolvidable ante Egipto y consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido cargado de emoción y dramatismo hasta el final. El partido acumuló tensión durante 90 minutos y, una vez terminado, el llanto y el festejo de los jugadores se vio en la cancha, pero también puertas adentro.

Uno de los encargados de retratar la intimidad del plantel fue Nicolás Otamendi, quien en sus historias de Instagram grabó un video donde se mostró la euforia del equipo de Lionel Scaloni luego de una victoria que parecía imposible.

El festejo de la Selección desde adentro del vestuario. Fuente: Instagram @nicolasotamendi30

Sobre las imágenes, el futbolista escribió “A cuartos” junto a una bandera argentina, mientras registraba los saltos, los cánticos y la alegría desbordante de sus compañeros en el vestuario del Mercedes-Benz Stadium.

El festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras la victoria ante Egipto

“¡Estamos relocos, guachos!”, lanzó Otamendi al comienzo del video para resumir el clima de celebración que se vivía en el vestuario. En las imágenes se puede ver a los jugadores saltando y entonando uno de los clásicos cantos que acompaña al seleccionado argentino.

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“Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo”, cantó el plantel en medio de la celebración.

El festejo de Otamendi Foto: Instagram @nicolasotamendi30

El defensor cerró la grabación con un grito en primer plano y luego enfocó a Alexis Mac Allister, que respondió con gestos de pura felicidad. “A descansar, muchachos”, dijo el zaguero, mientras de fondo se escuchaban los gritos de “huevo” por parte de sus compañeros.

Por otro lado, la Asociación de Fútbol Argentino también compartió imágenes del festejo íntimo. Allí se observó al plantel ingresando al vestuario y desatando toda la emoción acumulada. Algunos futbolistas celebraban sin camiseta, otros saltaban sobre los bancos y varios agitaban sus remeras y botellas de agua.

En las imágenes, también apareció Lionel Messi cantando junto a sus compañeros, totalmente emocionado por haber podido dar vuelta al marcador para alcanzar el sueño de todo un país: conseguir la cuarta estrella y el bicampeonato.

Argentina logró una remontada histórica después de estar 2 a 0 abajo hasta el minuto 79. Con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, el equipo dio vuelta un partido que lo dejaba afuera del torneo y selló su clasificación a los cuartos de final, donde el próximo sábado se medirá con Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Mundial 2026Selección ArgentinaNicolás Otamendi
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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