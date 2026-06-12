Dictaron prisión preventiva a “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

Pequeño J fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

El titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón dictó el procesamiento con prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano bajo la imputación de ser coautor penalmente responsable del asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela. Las autoridades judiciales reunieron elementos probatorios de peso para acreditar la participación directa del sospechoso en la planificación del hecho y la resolución penal representó un paso fundamental para el esclarecimiento definitivo del crimen.

La investigación de las fuerzas de seguridad vinculó el destino de las víctimas con los engranajes logísticos de una organización internacional dedicada a la comercialización de estupefacientes a gran escala. El magistrado Jorge Ernesto Rodríguez tipificó el expediente bajo las figuras de ensañamiento, alevosía y violencia de género en concurso real. Por este motivo, los equipos técnicos del Ministerio Público aceleran la recolección de testimonios para elevar la causa a la instancia de juicio oral.

Pequeño J. Foto: NA.

La resolución de la Justicia Federal determinó que el sospechoso apodado “Pequeño J” desempeñó tareas operativas esenciales para el cumplimiento de los fines de la banda delictiva. Los peritajes de la instrucción policial descartaron la teoría de una intervención secundaria o accesoria durante las jornadas en que se ejecutaron los delitos en el sur del Conurbano Bonaerense y las acciones criminales atribuidas al acusado son:

Logística de traslado: el procesado intervino activamente en las maniobras previas destinadas a la captación y al movimiento de las tres mujeres hacia el búnker.

Control del cautiverio: las pruebas científicas lo ubican a cargo de las tareas de sometimiento y vigilancia dentro de la vivienda donde retenían a las víctimas.

Aceptación del resultado: la resolución judicial sostiene que el imputado actuó con pleno conocimiento de las metas del grupo, por ende consintió la muerte final de las jóvenes.

División de roles: la estructura delictiva asignó responsabilidades específicas a cada integrante para asegurar el éxito del ataque general.

El ataque violento terminó con la vida de Lara Gutiérrez, de apenas 15 años de edad, además de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20. Las investigaciones sumaron nuevas hipótesis complejas con el avance de las declaraciones de los testigos protegidos en los Tribunales de Morón.

Pequeño J fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

Los delitos conexos de Pequeño J que analiza el Juzgado Federal

Trata de personas: los detectives incorporaron indicios sobre el funcionamiento de una red de explotación sexual montada en la periferia bonaerense.

Tráfico de estupefacientes: la causa principal ramificó hacia una pesquisa paralela por las maniobras de distribución mayorista de sustancias prohibidas.

Lavado de activos: los peritos contables rastrean los bienes de la organización criminal para desmantelar su sustento financiero.

Los investigadores judiciales manejan la teoría de que el triple crimen se originó a partir de un fuerte quiebre interno entre las facciones que controlaban el territorio. El expediente detalló que las tres mujeres quedaron atrapadas en medio de una violenta represalia por la presunta sustracción de una partida de drogas y los sicarios del grupo ejecutaron el ataque como un mensaje de poder para los grupos rivales.

La causa penal sumó complejidades diplomáticas en las etapas previas debido a que la Cancillería argentina debió tramitar y ampliar el pedido de extradición de Pequeño J desde Perú. Con la reciente resolución dictada por las oficinas de los Tribunales de Morón, la nómina de imputados ascendió a un total de 11 personas procesadas por el sangriento episodio registrado el 19 de septiembre del 2025 en Florencio Varela.