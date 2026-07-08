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Buenos Aires tendrá un inesperado “veranito” en pleno invierno: hasta cuándo durará y qué temperaturas se esperan

El pronóstico anticipa un ascenso de las marcas térmicas con máximas que alcanzarán los 20°C. El clima, día por día.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Llega un veranito a Buenos Aires.
Llega un veranito a Buenos Aires. Foto: NA
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Luego de varias jornadas marcadas por el frío intenso y las bajas temperaturas, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un breve alivio en las temperaturas. El pronóstico anticipa un ascenso de las marcas térmicas entre el miércoles y el jueves, con máximas que alcanzarán los 20°C, en lo que popularmente se conoce como un “veranito” de invierno.

Para este miércoles se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 20°C. Además, no hay probabilidades de lluvias, por lo que será un día ideal para realizar actividades al aire libre.

El jueves continuará el tiempo estable, con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C. Si bien el cielo estará algo más cubierto, las condiciones seguirán siendo agradables para la época del año.

Veranito en Buenos Aires. Foto: SMN.

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires

Sin embargo, el alivio durará poco. A partir del viernes comenzará un nuevo leve descenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 14°C y una mínima de 7°C. Durante el fin de semana, el clima seguirá fresco con máximas de entre 13°C y 15°C y sin lluvias en el horizonte.

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El lunes el sol volverá a ser protagonista, aunque el frío persistirá durante las primeras horas del día con una mínima de 6°C y una máxima de 14°C. Para el martes se espera un leve repunte térmico, con valores que oscilarán entre los 7°C y los 16°C.

Este breve período de temperaturas superiores a los valores habituales para julio ofrecerá un descanso después de la ola de aire polar que afectó a gran parte del país durante los últimos días. Sin embargo, el invierno todavía tiene mucho por delante y las condiciones volverán a normalizarse hacia el cierre de la semana, con mañanas frías y tardes templadas.

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo prepararse para el cambio de tiempo

Ante la posibilidad de un fin de semana con tiempo más inestable, conviene tomar algunas precauciones simples. Salir con abrigo, llevar paraguas compacto y evitar confiarse en los momentos de mejora parcial puede marcar la diferencia, sobre todo en las primeras horas del día.

También es importante considerar que las mañanas seguirán siendo frías, incluso si las máximas muestran una pequeña recuperación. En el conurbano bonaerense, las temperaturas suelen sentirse más bajas que en zonas céntricas de la Ciudad, especialmente en áreas abiertas o con mayor presencia de viento.

Por eso, aunque no se espera un temporal, el combo de bajas temperaturas, humedad y posibles lloviznas puede generar una sensación térmica más incómoda.

ClimaPronósticoServicio Meteorológico Nacional
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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