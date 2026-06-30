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En vivo: conferencia de prensa de Adrián Ravier, vocero presidencial

Desde Casa Rosada, el portavoz de Javier Milei habla y responde las preguntas de los periodistas acreditados.

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Adrián Ravier. Foto: NA
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Adrián Ravier encabeza este martes 30 de junio su primera conferencia de prensa en Casa Rosada. El flamante vocero de Javier Milei responde a los periodistas acreditados acerca de la actualidad del Gobierno nacional.

Ravier informó que el Gobierno nacional inicia una nueva etapa con el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni.

“Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores”, dijo Ravier en el inicio de la conferencia.

Para Ravier, Santilli en la Jefatura de Gabinete “inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia”.

Seguí la conferencia minuto a minuto:

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