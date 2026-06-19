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¿Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial?

El economista y diputado nacional fue oficializado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Adrian Ravier.
Adrian Ravier. Foto: Wikipedia.
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Adrián Ravier fue confirmado como nuevo vocero presidencial, según anunció el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Economista, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa, el nuevo funcionario nacional es una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza y comparte con el mandatario una fuerte afinidad ideológica.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Adrián Ravier junto a Javier Milei.
Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca.

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Ravier fue director académico de la Fundación Faro, el think tank libertario vinculado a La Libertad Avanza, y en 2025 resultó electo diputado nacional por la provincia de La Pampa.

Además, es autor de varios libros sobre economía y en los últimos años profundizó su relación con Milei, con quien escribió La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

Adrián Ravier.
Adrián Ravier. Foto: X

En los últimos meses ganó visibilidad nacional al salir a respaldar públicamente al Gobierno en distintos medios de comunicación. Su presencia mediática creció al defender la gestión económica de Milei y convertirse en una de las voces más activas del oficialismo frente a cuestionamientos de la oposición.

Esa exposición llevó incluso a que distintos sectores del espacio libertario comenzaran a mencionarlo como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del armado nacional.

La llegada de Ravier a la vocería presidencial refuerza la apuesta de Milei por dirigentes de su máxima confianza y con una fuerte formación económica.

Adrián Ravier.
Adrián Ravier. Foto: NA

Su perfil técnico, su experiencia académica y su cercanía personal con el Presidente aparecen como las principales credenciales para asumir un cargo que se convirtió en una de las posiciones más visibles dentro del Gobierno nacional.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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