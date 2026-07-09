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La fiscalía pidió la pena máxima para Julio De Vido y los hermanos Schoklender por la causa “Sueños Compartidos”

El Ministerio Público solicitó condenas de hasta seis años de prisión, la pena máxima por el delito de administración fraudulenta, para los principales acusados por el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales. El juicio oral atraviesa su etapa final y podría definirse antes de septiembre.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La fiscalía pidió la pena máxima para los principales acusados por el presunto desvío de fondos destinados al programa de viviendas Sueños Compartidos.
La fiscalía pidió la pena máxima para los principales acusados por el presunto desvío de fondos destinados al programa de viviendas Sueños Compartidos. Foto: Redes sociales.
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La causa Sueños Compartidos ingresó en una instancia decisiva luego de que el fiscal Diego Velasco solicitara las penas máximas previstas para los principales acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Durante una extensa exposición de más de diez horas ante el Tribunal Oral Federal N° 5, el representante del Ministerio Público pidió condenas de seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala; y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.

Julio De Vido en el banquillo de la causa Vialidad (Reuters)
Julio De Vido. El fiscal Diego Velasco sostuvo que existió un "esquema criminal" para desviar recursos públicos asignados a la construcción de viviendas sociales.

La acusación sostiene que los imputados participaron de una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional mediante el manejo de recursos asignados al programa Sueños Compartidos, que tenía como objetivo la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país. Además de las penas de prisión, la fiscalía requirió el decomiso de bienes por una suma millonaria y también solicitó condenas de cuatro años para otros cuatro acusados vinculados al expediente.

Causa Sueños Compartidos: la acusación de la fiscalía

Durante su alegato, Velasco sostuvo que entre 2008 y 2011 funcionó un “esquema criminal” que permitió desviar 206 millones de pesos de los 900 millones que el Estado había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

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“Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, acusó Velasco. Según el fiscal, la fundación fue utilizada para evitar los mecanismos habituales de control estatal, mientras que las obras sufrían modificaciones sin respaldo técnico, se otorgaban beneficios irregulares a sus administradores y se extendían los plazos de ejecución de manera injustificada.

Julio De Vido en Comodoro Py
Julio De Vido. El juicio por la causa Sueños Compartidos transita su etapa final y podría quedar resuelto antes de septiembre para evitar la prescripción del expediente.

En otro tramo de su exposición, el representante del Ministerio Público aseguró que el mecanismo de contrataciones “fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires, el municipio de Tigre, de Almirante Brown, Ezeiza, la Ciudad de Rosario, de Santa Fe, San Carlos de Bariloche, y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones”.

La causa entra en su tramo final

El juicio comenzó en marzo de este año y es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. El proceso avanza con celeridad debido a que la causa podría prescribir en septiembre si no se dicta una sentencia antes de esa fecha.

Sergio Schoklender, NA
Sergio Schoklender. Según la acusación, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre 2008 y 2011 mediante presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas y el manejo de fondos estatales.

Además de los principales acusados, también son juzgados los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, quienes enfrentan cargos vinculados con las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del programa habitacional.

Con los alegatos de la fiscalía concluidos, el juicio se encamina hacia su etapa final, en la que restarán las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia en uno de los expedientes de corrupción más relevantes vinculados a la obra pública durante la última década.

Sueños CompartidosCausas judicialesJulio De Vido
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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