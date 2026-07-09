La increíble historia del Prode en la Argentina: cómo surgió en el país y por qué desapareció después de 46 años

El Prode transformó los pronósticos futboleros en un fenómeno cultural que atravesó generaciones. Foto: La Nación

Durante casi medio siglo, millones de argentinos completaron una boleta cada fin de semana con la ilusión de convertirse en millonarios. Mucho antes de las apps, los algoritmos y las plataformas digitales, el Prode transformó los pronósticos futboleros en un fenómeno cultural que atravesó generaciones y convirtió cada fecha del campeonato en una aventura colectiva.

El nombre surgía de la abreviatura de Pronósticos Deportivos, un juego creado oficialmente en 1971 e impulsado por el entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique. Su objetivo era recaudar fondos para fomentar el deporte y financiar obras sociales. La primera jugada se realizó el 27 de febrero de 1972, marcando el inicio de una historia que acompañaría a los argentinos durante más de cuatro décadas.

Historia del Prode en la Argentina: cómo nació el juego que revolucionó los pronósticos deportivos

La mecánica era sencilla, pero adictiva. Los jugadores debían predecir el resultado de una serie de partidos, marcando si ganaba el equipo local, si había empate o si se imponía el visitante. En sus primeros años, para acceder al premio mayor era necesario acertar los 13 encuentros incluidos en la boleta.

El nombre surgía de la abreviatura de Pronósticos Deportivos, un juego creado oficialmente en 1971. Foto: TN

El éxito fue inmediato. En la primera jornada se registraron más de 150.000 apuestas y apenas unas semanas después las jugadas ya se contaban por millones. Para la séptima fecha, el número de apuestas había alcanzado cerca de los dos millones, una cifra extraordinaria para la época.

El Prode se convirtió rápidamente en un ritual dominical. Las familias analizaban partidos alrededor de la mesa, los compañeros de trabajo discutían posibles sorpresas y los bares se llenaban de expertos improvisados que buscaban anticipar resultados imposibles. Cada gol podía significar la diferencia entre una fortuna y una boleta rota.

Curiosidades del Prode: historias increíbles y datos poco conocidos

Entre las anécdotas más famosas aparece la del primer gran ganador de la historia. En abril de 1972, Mercedes Ramón Negrete, un obrero textil paraguayo radicado en el conurbano bonaerense, acertó los 13 resultados y se quedó con un premio millonario que lo transformó en una celebridad nacional.

En abril de 1972, Mercedes Ramón Negrete, un obrero textil paraguayo, acertó los 13 resultados. Foto: Archivos

Su caso adquirió dimensiones impensadas cuando los medios descubrieron que, pese a llamarse Mercedes, se trataba de un hombre. Poco después, una disputa sentimental vinculada al premio ocupó titulares de diarios y programas de televisión, convirtiendo la historia en una especie de novela popular seguida por todo el país.

Cinco curiosidades del Prode

Durante mucho tiempo el juego fue conocido popularmente como “la Polla del Fútbol”, un apodo que convivió con la sigla Prode.

Durante sus primeros años, las boletas incluían partidos de Primera División y también encuentros del ascenso para completar los 13 pronósticos.

El Prode se inspiró en experiencias similares que ya funcionaban con éxito en países como Italia y Brasil.

Las apuestas se procesaban mediante tarjetas especiales perforadas, una tecnología avanzada para comienzos de los años 70.

Un hecho poco recordado es que integrantes de un plantel de Primera División llegaron a acertar todos los resultados de una fecha, logrando una jugada perfecta.

El final del Prode y su legado en la cultura futbolera argentina

Con el paso de los años aparecieron nuevas opciones de juego, como el Quini 6 y el Loto, mientras que las apuestas deportivas online comenzaron a captar la atención de las nuevas generaciones. Poco a poco, el Prode fue perdiendo protagonismo.

Con el paso de los años desapareció el Prode y aparecieron nuevas opciones de juego, como el Quini 6 y el Loto. Foto: Unsplash

En 1998, el concurso fue suspendido por falta de rentabilidad, aunque regresó en 2001 con modificaciones que incluso contemplaban la incorporación de disciplinas distintas al fútbol. Sin embargo, nunca logró recuperar el nivel de popularidad alcanzado durante sus décadas doradas. Finalmente, el 2 de febrero de 2018, y en el contexto de la disolución de la Lotería Nacional, dejó de existir oficialmente tras 46 años de historia.

Sin embargo, su esencia sigue viva. Cada Mundial, Copa América o torneo importante revive la costumbre de organizar pronósticos entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. Lo que antes se hacía con una boleta de papel y una lapicera, hoy se realiza mediante aplicaciones, planillas compartidas o WhatsApp.