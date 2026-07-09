EN VIVO | Javier Milei en cadena nacional: “Estamos desendeudando el país”

El operativo de seguridad en Tucumán por la llegada de Milei

El operativo, según informó el diario La Gaceta, contemplaó restricciones vehiculares y la colocación de vallas en el área céntrica tucumana. Para estas tareas se movilizaron a más de 2.000 efectivos policiales.

El titular de la fuerza, Joaquín Girvau, detalló que la fase inicial del procedimiento arrancó a las 10 de la mañana delimitando una zona de exclusión acotada en las inmediaciones de la plaza Independencia y de la Casa Histórica.

Las interrupciones iniciales a la circulación se localizan en los cruces de San Martín y Virgen de la Merced, 24 de Septiembre y Maipú, Buenos Aires y Crisóstomo Álvarez, así como en 25 de Mayo y Mendoza. Este dispositivo de desvíos se mantuvo activo hasta las 18.