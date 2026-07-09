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EN VIVO | Javier Milei en cadena nacional: “Estamos desendeudando el país”

El presidente argentino encabeza los festejos por el 210° aniversario del Día de la Independencia. El acto oficial contará con un discurso que será transmitido por cadena nacional.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente brinda un discurso en cadena nacional
El presidente brinda un discurso en cadena nacional Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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Javier Milei visita Tucumán en el marco de los festejos por el Día de la Independencia. El presidente y su comitiva participará de la vigilia por el 9 de julio, y el acto oficial, que comenzará a las 23.58, iniciará con las entonaciones del Himno Nacional Argentino y el posterior discurso del líder de La Libertad Avanza que se transmitirá por cadena nacional.

Arrancó la cadena nacional de Milei

Se entona el Himno Nacional Argentino y luego, el presidente brindará un discurso que se prevé que dure 20 minutos.

Folklore en los festejos por el Día de la Independencia: El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo cierran los espectáculos

La Plaza Independencia es el epicentro de los festejos populares por el 9 de julio y el evento comenzó a las 14.30 de este miércoles. El Chaqueño Palavecino se subirá al escenario a las 0.15 y cerrará Sergio Galleguillo a la 1.40 de la madrugada. En paralelo, se desarrollará el acto oficial con el discurso de Milei en cadena nacional, que comenzará a las 23.58.

Llegó Milei a Tucumán

El avión de la Fuerza Aérea que transportaba a Javier Milei arribó a San Miguel de Tucumán. El mandatario brindará su discurso en los alrededores de la Casa Histórica minutos después de las doce de la noche.

Cuándo fue la última vez que Milei habló en cadena nacional

Fue el pasado viernes 27 de marzo a las 19 y duró poco más de ocho minutos. El discurso se dio horas después del histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de Argentina en el caso YPF. El presidente argentino comenzó su discurso celebrando el dictamen en el país norteamericano y cuestionó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Javier Milei habló previo al discurso en cadena nacional y se refirió a la inflación de junio 2026

De manera anticipada, Milei adelantó en un reportaje que proyecta una inflación de junio cercano al 2% o incluso inferior y remarcó que dicho resultado constituirá “una excelente noticia”.

Paralelamente, el Gobierno reunió este miércoles a su mesa política en la Casa Rosada marcando el primer encuentro de este tipo luego de la renuncia de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la asunción de Diego Santilli en su lugar.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan: “Poseo la gran fortuna de presenciar este acontecimiento”

El mandatario de San Juan se ubicó entre los primeros funcionarios en arribar al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo con el propósito de formar parte de la vigilia por el Día de la Independencia.

“Poseo la gran fortuna de presenciar este acontecimiento, de vivir esta celebración patria del 9 de Julio en la entrañable provincia de Tucumán. Corresponde expresar mi gratitud hacia el gobernador y todo su gabinete, quienes de manera constante nos brindan una excelente hospitalidad, y contar con la posibilidad de rendir homenaje a los numerosos ciudadanos que combatieron hace ya más de doscientos años por la emancipación de nuestro país”, manifestó Orrego.

Quiénes son los 12 gobernadores que estarán con Milei en el acto por el Día de la Independencia

Hasta el momento, hay 12 mandatarios provinciales confirmados, entre los que se encuentran Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Alfredo Cornejo de Mendoza, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero de Buenos Aires, Marcelo Orrego de San Juan e Ignacio Torres de Chubut.

Llegó Victoria Villarruel a Tucumán

La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores arribó a la ciudad capital para participar del acto oficial del Gobierno.

El operativo de seguridad en Tucumán por la llegada de Milei

El operativo, según informó el diario La Gaceta, contemplaó restricciones vehiculares y la colocación de vallas en el área céntrica tucumana. Para estas tareas se movilizaron a más de 2.000 efectivos policiales.

El titular de la fuerza, Joaquín Girvau, detalló que la fase inicial del procedimiento arrancó a las 10 de la mañana delimitando una zona de exclusión acotada en las inmediaciones de la plaza Independencia y de la Casa Histórica.

Las interrupciones iniciales a la circulación se localizan en los cruces de San Martín y Virgen de la Merced, 24 de Septiembre y Maipú, Buenos Aires y Crisóstomo Álvarez, así como en 25 de Mayo y Mendoza. Este dispositivo de desvíos se mantuvo activo hasta las 18.

A qué hora llega Milei a Tucumán

La información oficial es que el presidente arribará a las 23.30. El acto comenzará a las 23.58, por lo que su desembarco será ir directamente al acto oficial con posterior cadena nacional.

9 de JulioDía de la Independencia Javier MileiGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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