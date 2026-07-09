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Trump aseguró que Irán se comunicó para llegar a un acuerdo, pero tiene dudas sobre el compromiso de Teherán

Durante su vuelo de regreso hacia Washington, el mandatario estadounidense afirmó que recibió un llamado para retomar la tregua. La comunicación se habría dado horas después de que el Comando Central de Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra el país asiático.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Donald Trump aseguró que Irán se comunicó para llegar a un acuerdo en Medio Oriente.
Donald Trump aseguró que Irán se comunicó para llegar a un acuerdo en Medio Oriente. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán se comunicó recientemente con su Gobierno para buscar un acuerdo, luego de que él declarara terminada la tregua entre ambas partes, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de que Teherán respete cualquier compromiso alcanzado.

Me llamaron hace un rato”, dijo Trump durante una conversación informal mientras mostraba el nuevo avión presidencial Air Force One, en su regreso de la cumbre de OTAN hacia Washington. La comunicación entre Trump e Irán se habría dado horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzara este miércoles nuevos ataques contra Irán.

Durante su estadía en Ankara (Turquía) por la cumbre de la OTAN, Trump dio por terminada la tregua entre ambos países y su Administración justificó los nuevos ataques con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

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La amenaza de Trump a Irán, en caso de atacar barcos en el Estrecho de Ormuz

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!”, escribió Trump en su red social Truth Social, luego de que el CENTCOM atacara a Teherán por segundo día consecutivo tras el rompimiento de la tregua.

La declaración de Trump surge una hora después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara nuevos ataques, por segundo día consecutivo, contra Irán y que el mandatario dijera en la OTAN que la tregua con la República Islámica había terminado.

“Para mí se acabó.No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta.Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, arremetió el mandatario republicano.

También, Trump justificó la ofensiva al señalar que Irán mantiene una conducta hostil desde hace décadas: “Se están comportando muy mal, como lo hicieron durante 47 años. Los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques”.

Trump bromeó sobre una posible amenaza de Irán contra su avión presidencial

Yo soy el número uno en su lista antes que usted. Pero yo voy, usted va. Quizás algún día quiera cambiar de profesión”, respondió Trump al reportero durante una conversación informal a bordo del nuevo avión presidencial. El mandatario no ofreció detalles sobre posibles amenazas específicas contra la aeronave.

Donald Trump no ofreció detalles sobre posibles amenazas específicas contra el Air Force One. Foto: Wikimedia Commons

Previamente, Trump había anunciado que abandonará Turquía a bordo del antiguo Air Force One, en lugar de utilizar el nuevo y polémico avión presidencial donado por Catar, lo que generó interrogantes sobre posibles problemas de seguridad de la nueva aeronave.

El mes pasado, Trump retiró el Boeing 747-200B que había sido utilizado por los presidentes estadounidenses desde la década de 1990 y comenzó a emplear un avión donado el año pasado por la familia real catarí.

La aeronave provocó controversia en Washington a causa del elevado costo de su adaptación a los estándares de seguridad presidenciales, así como por dudas sobre su fiabilidad y posibles conflictos de interés derivados del vínculo con Catar.

Estados UnidosIránMedio OrienteDonald Trump
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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