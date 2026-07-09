Cuenta DNI beneficia a los jóvenes: el nuevo reintegro de vacaciones de invierno para adolescentes de 13 a 17 años

Cuenta DNI lanzó un beneficio exclusivo para adolescentes de 13 a 17 años: ofrece un 40% de reintegro en pagos de transporte realizados con tecnología NFC durante todo julio. Foto: Banco Provincia.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Banco Provincia reforzó su programa de promociones para quienes utilizan sus tarjetas de crédito y la billetera virtual Cuenta DNI. Durante julio, los clientes podrán acceder a descuentos en espectáculos, actividades recreativas y ferias del libro, mientras que los adolescentes de entre 13 y 17 años tendrán un beneficio exclusivo para ahorrar en transporte público.

La entidad financiera bonaerense busca facilitar el acceso a propuestas culturales y de entretenimiento durante el receso escolar, con reintegros, cuotas sin interés y promociones que estarán disponibles tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante las vacaciones de invierno, Banco Provincia amplió las promociones de Cuenta DNI y sus tarjetas de crédito, con descuentos en espectáculos, gastronomía y actividades recreativas. Foto: Banco Provincia.

Además de las promociones habituales, julio incorpora una novedad inédita para quienes usan Cuenta DNI: un importante reintegro en pagos de transporte realizados desde la aplicación mediante tecnología NFC.

Qué es el beneficio de Cuenta DNI para adolescentes de 13 a 17 años

La principal novedad de julio es un beneficio exclusivo destinado a usuarios de Cuenta DNI de entre 13 y 17 años.

Durante todo el mes, quienes pertenezcan a ese segmento podrán acceder a un 40% de reintegro en los pagos de transporte realizados mediante la función NFC de la aplicación. La promoción está disponible todos los días y cuenta con un tope de devolución de $15.000 por persona durante julio.

Los usuarios de entre 13 y 17 años podrán recibir hasta $15.000 de devolución en transporte al pagar con la función NFC de Cuenta DNI y la tarjeta de débito asociada. Foto: NA.

La iniciativa apunta a fomentar el uso de los pagos digitales entre adolescentes y facilitar los traslados durante las vacaciones de invierno, un período en el que aumentan las actividades recreativas y culturales.

Cómo acceder al reintegro especial de vacaciones de invierno

Para aprovechar este beneficio es necesario cumplir con una serie de pasos sencillos:

Tener entre 13 y 17 años.

Contar con una cuenta activa en Cuenta DNI.

Asociar la tarjeta de débito de la cuenta para realizar pagos mediante tecnología NFC.

Utilizar esa modalidad para abonar viajes en los medios de transporte habilitados.

Una vez efectuados los pagos a través de la aplicación, el reintegro se acreditará respetando el límite mensual establecido por la promoción.

Las promociones de Banco Provincia incluyen 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en cines, teatros, recitales, parques y ferias del libro adheridas. Foto: Cuenta DNI.

Requisitos para registrarse en Cuenta DNI siendo menor de edad

Los adolescentes de entre 13 y 17 años pueden acceder a Cuenta DNI sin necesidad de tener una caja de ahorro tradicional.

Para registrarse deben descargar la aplicación, validar su identidad con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y completar el proceso de alta desde el celular. Una vez habilitada la cuenta, podrán operar con la billetera digital y acceder a las promociones disponibles para ese segmento.

La app permite realizar pagos, transferencias, recibir dinero, efectuar compras mediante código QR y, ahora, también utilizar pagos sin contacto (NFC) para acceder al beneficio especial en transporte.

Cómo usar la aplicación de Cuenta DNI para pagar y recibir la devolución

Para obtener el reintegro es indispensable utilizar la función NFC incorporada en Cuenta DNI.

Los usuarios de entre 13 y 17 años podrán recibir hasta $15.000 de devolución en transporte al pagar con la función NFC de Cuenta DNI y la tarjeta de débito asociada. Foto: buenosaires.gob.ar

El procedimiento consiste en vincular la tarjeta de débito de la cuenta dentro de la aplicación y acercar el teléfono celular compatible al lector de pago habilitado al momento de abonar el transporte.

Una vez realizada la operación bajo esa modalidad, el usuario participa automáticamente del beneficio y recibe el reintegro correspondiente hasta alcanzar el tope mensual de $15.000.

Descuentos en cines, teatros y parques durante julio

Más allá del beneficio exclusivo para adolescentes, Banco Provincia mantiene durante todo julio una promoción para quienes utilizan tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Los clientes pueden acceder a 20% de descuento y hasta 4 o 6 cuotas sin interés en la compra de entradas para cines, teatros, recitales, parques temáticos y distintos espacios recreativos adheridos.

Las promociones de Banco Provincia incluyen 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en cines, teatros, recitales, parques y ferias del libro adheridas. Foto: Freepik

La promoción está vigente todos los días del mes y contempla un tope de $20.000 de descuento por transacción, lo que permite reducir considerablemente el costo de las salidas familiares durante las vacaciones.

Beneficios en las ferias del libro infantil

Las promociones también alcanzan a dos de los eventos culturales más importantes del receso escolar.

En la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, que se desarrollará entre el 11 de julio y el 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), y en la Feria del Libro Infantil de Mar del Plata, que tendrá lugar del 18 de julio al 3 de agosto en el Torreón del Monje, los clientes de Banco Provincia podrán obtener 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en los stands adheridos.

También mejoran los descuentos en gastronomía

Durante julio, Banco Provincia amplió además algunos de los beneficios habituales de Cuenta DNI.

La billetera digital Cuenta DNI también extendió durante julio sus beneficios en gastronomía y aumentó el tope de reintegro para compras en locales adheridos. Foto: Freepik / Banco Provincia.

La promoción para locales gastronómicos pasó a estar disponible toda la semana, dejando de limitarse únicamente a los fines de semana. Al mismo tiempo, el tope de reintegro aumentó de $8.000 a $10.000, una mejora que también alcanza a las compras realizadas en los locales adheridos de YPF Full.

Con este conjunto de promociones, la entidad busca acompañar a las familias durante las vacaciones de invierno con alternativas que favorezcan el acceso a la cultura, el entretenimiento, la gastronomía y la movilidad, ofreciendo mayores posibilidades de ahorro durante todo el mes de julio.