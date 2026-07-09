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La Justicia ratificó la vigencia de la Reforma Laboral de Milei y rechazó una cautelar de la CGT

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el levantamiento de la medida cautelar que suspendía parte de la Ley de Modernización Laboral. Mientras se espera una definición sobre el planteo de inconstitucionalidad, la reforma impulsada por el Gobierno nacional continuará en plena vigencia.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La central obrera buscó dejar sin efecto la Reforma Laboral del Gobierno.
La central obrera buscó dejar sin efecto la Reforma Laboral del Gobierno. Foto: NA
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La Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei seguirá aplicándose sin cambios. Esto se dio a raíz de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazara una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que buscaba frenar la implementación de la Ley de Modernización Laboral (27.802).

La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes confirmaron el fallo de primera instancia de la jueza Macarena Marra Giménez, que en mayo había dejado sin efecto la suspensión de 81 artículos de la norma. De esta manera, la central obrera deberá aguardar la resolución del planteo de fondo, mediante el cual solicita que la Justicia declare la inconstitucionalidad de distintos aspectos de la reforma laboral.

La CGT se sigue oponiendo a la reforma laboral. Foto: NA

El origen del conflicto judicial de la CGT por la Reforma Laboral

La disputa comenzó en marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación de los principales capítulos de la reforma. Entre los artículos alcanzados, figuraban modificaciones vinculadas con la antigüedad laboral, el período de prueba, los despidos, las vacaciones, la subcontratación y el banco de horas extra.

Sin embargo, el Gobierno nacional apeló esa resolución y logró que la Cámara Nacional del Trabajo revocara la cautelar. Posteriormente, el expediente fue remitido al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde continuó su trámite.

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En mayo, la jueza Marra Giménez resolvió levantar la suspensión al considerar que el planteo presentado por la CGT comprendía una gran cantidad de cuestiones que requerían un análisis más profundo y no podían resolverse mediante una medida cautelar.

Ahora, la Sala IV respaldó ese criterio y sostuvo que el pedido de la central sindical no buscaba únicamente preservar la situación existente hasta la sentencia definitiva, sino obtener un adelanto de esa decisión. Los magistrados señalaron que la CGT no logró demostrar la existencia de un perjuicio inmediato e irreversible que justificara suspender la aplicación de la ley mientras continúa el proceso judicial.

Además, remarcaron que analizar la constitucionalidad de la norma en esta instancia implicaría anticipar una decisión sobre el fondo del litigio, algo que excede el alcance de una medida cautelar. En ese sentido, los camaristas recordaron que este tipo de medidas solo corresponde cuando existen indicios claros y graves de ilegitimidad de una norma, circunstancia que, según afirmaron, no quedó acreditada durante esta etapa preliminar.

La Reforma Laboral sigue vigente

El Tribunal también aclaró que la jueza de primera instancia todavía no se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral, sino únicamente sobre la procedencia de la cautelar solicitada por la CGT.

La CGT se sigue oponiendo a la reforma laboral. Foto: NA

Asimismo, destacó que el proceso judicial colectivo avanza con plazos abreviados, por lo que la sentencia definitiva se conocería en un período relativamente corto. Mientras tanto, los trabajadores que consideren afectados sus derechos podrán iniciar reclamos individuales.

Con este nuevo fallo, la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei continúa plenamente vigente y aplicándose en todo el país, a la espera de que la Justicia resuelva de manera definitiva si la ley se ajusta o no a la Constitución Nacional.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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