La calle de CABA que parece un trabalenguas y esconde una historia naval casi desconocida

La calle de CABA que parece un trabalenguas Foto: redes

Buenos Aires está llena de calles que todos cruzan sin mirar dos veces, pero algunas parecen haber sido diseñadas para despertar curiosidad. Una de ellas es Aizpurúa, una arteria porteña cuyo nombre suena casi como un trabalenguas y que, detrás de sus letras poco habituales, esconde una historia vinculada al pasado naval argentino, a los viejos cambios de nombre de la Ciudad y a la expansión de barrios como Villa Urquiza y Saavedra. Según registros históricos sobre la nomenclatura porteña, las calles de Buenos Aires funcionan como una forma de reconstruir la evolución urbana y también la memoria pública de la Ciudad.

La calle “trabalenguas” de CABA que pocos pronuncian bien

Aizpurúa no es una de esas calles que se nombran todo el tiempo como Corrientes, Santa Fe o Rivadavia. Sin embargo, su rareza la vuelve especial: combina una grafía vasca, una tilde poco recordada y una sonoridad que hace que muchos vecinos duden antes de decirla en voz alta. La calle figura en mapas porteños asociada principalmente a Villa Urquiza, Saavedra y el entorno del Parque Cornelio Saavedra, con numeración aproximada entre el 2200 y el 3899, según relevamientos de mapas urbanos.

La calle Aizpurúa recorre el barrio de Villa Urquiza y unas pocas cuadras de Saavedra Foto: Instagram @historiaencalles.ba

En el Mapa Interactivo de Buenos Aires, una dirección sobre Aizpurúa al 2742 aparece dentro de Villa Urquiza, Comuna 12, con cercanía a varias líneas de colectivo y dentro del área hospitalaria del Hospital Pirovano. Ese dato urbano ayuda a ubicarla en una zona residencial, de casas bajas, edificios, árboles y esquinas que conservan parte del espíritu barrial del norte porteño.

Quién fue Benito Aizpurúa, el hombre detrás del nombre

La historia de esta calle conduce a Benito Aizpurúa, nacido en San Sebastián, España, en 1774. Lejos de ser un personaje masivo del manual escolar, su nombre quedó ligado a la historia naval porque combatió en la guerra contra el Brasil como piloto mayor de la escuadra nacional. Murió en Buenos Aires el 11 de diciembre de 1833.

Obra de Benito que trazó junto a Oyarbide Foto: Instagram @historiaencalles.ba

Ese detalle explica por qué su apellido terminó instalado en el mapa porteño: Aizpurúa pertenece a ese grupo de nombres que recuerdan a militares, marinos, funcionarios y protagonistas secundarios de la historia argentina. En una Ciudad donde muchas calles homenajean batallas, próceres y episodios políticos, su caso representa una memoria más discreta, pero no menos significativa.

De Galán a Aizpurúa: el cambio que marcó la calle

Antes de llamarse Aizpurúa, esta calle tuvo otro nombre: Galán. El cambio fue dispuesto por el Concejo Deliberante mediante una ordenanza del 28 de octubre de 1904, que reemplazó esa antigua denominación por la actual.

El dato no es menor. Buenos Aires atravesó durante fines del siglo XIX y comienzos del XX un intenso proceso de reorganización de su nomenclatura. Muchas calles cambiaron de nombre para ordenar el plano urbano, evitar repeticiones o imponer homenajes considerados más representativos por las autoridades de la época. El Instituto Histórico de la Ciudad sostiene que los sucesivos nombres de las calles permiten analizar no solo la transformación urbana, sino también el sentido que una sociedad le da a su propia memoria.

Una calle con historia de barrio y huella de expansión urbana

Aizpurúa también forma parte de una historia de crecimiento barrial. En registros de nomenclatura porteña aparece mencionada dentro de las calles vinculadas a la apertura de tierras en la zona de Villa Urquiza, junto con arterias como Guayrá, Iberá, Achega, Ceretti, Burela y Manuela Pedraza, en el marco de cesiones y loteos asociados a propietarios de la zona.

La historia secreta de Aizpurúa Foto: Google Maps

Ese proceso ayuda a entender por qué muchas calles del norte de CABA tienen nombres que parecen “raros” para el oído actual. No surgieron solamente para orientar a los vecinos: fueron parte de operaciones urbanas, remates, donaciones de trazas, loteos y decisiones políticas que fueron dando forma a barrios que antes estaban lejos del centro porteño.

Por qué Aizpurúa despierta tanta curiosidad

La explicación es simple: su nombre combina misterio, dificultad y una historia poco divulgada. No todos saben cómo se escribe, menos aún quién fue Benito Aizpurúa, y casi nadie imagina que detrás de esa palabra de apariencia extraña se esconde un piloto mayor de la escuadra nacional que participó en un conflicto clave del siglo XIX.

Además, su ubicación en barrios residenciales la convierte en una de esas calles que forman parte de la vida cotidiana sin llamar demasiado la atención. Se la transita para ir al trabajo, al colegio, a una parada de colectivo o a visitar a alguien, pero pocas veces se la mira como lo que también es: una pequeña placa de historia instalada en la vía pública.

La Ciudad escrita en sus carteles

La historia de Aizpurúa demuestra que el mapa porteño no es solo una herramienta para llegar a destino. Es, también, un archivo abierto. Cada cartel puede revelar una batalla, un personaje olvidado, una antigua quinta, un loteo o una decisión política tomada hace más de un siglo. El propio trabajo histórico sobre las calles porteñas remarca que la nomenclatura permite reconstruir una Buenos Aires más íntima, con nombres antiguos, recuerdos barriales y homenajes que muchas veces pasan inadvertidos.

Por eso, la próxima vez que alguien pase por Aizpurúa, quizás valga la pena detenerse un segundo. Detrás de esa palabra que parece difícil de pronunciar hay una historia naval, una ordenanza de 1904, un viejo nombre perdido —Galán— y una muestra perfecta de cómo Buenos Aires guarda secretos hasta en sus esquinas.