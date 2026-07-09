Con el viaje a Reino Unido en el horizonte, la agenda de viajes de Javier Milei hasta fin de año

El presidente argentino Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei ya trabaja en su agenda hasta finales de 2026, con la posibilidad cierta de viajar a Reino Unido, en lo que sería la primera visita a Londres de un presidente argentino en más de 25 años.

En tanto, ya confirmó su presencia entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París, para participar de la Argentina Week en la capital francesa.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Según comunicó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, el mandatario asistirá para recibir un reconocimiento junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, “como los dos economistas más influyentes del planeta”.

Además, el presidente planea ir a Lima para la asunción de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio, al igual que a Bogotá, el 7 de agosto, para dar el presente en la asunción de Abelardo de la Espriella.

Javier Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas. Foto: REUTERS

También participará de la Asamblea General de las Naciones Unidos, en Nueva York, entre el 22 y el 26 de septiembre; y la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G20, en Mar a Lago, Florida, Estados Unidos, del 14 al 16 de diciembre.

El presidente argentino en Londres

El viaje de Milei a Gran Bretaña tiene que ver con un trabajo de Cancillería, que busca replicar en la capital británica el evento denominado “Argentina Week” en busca de inversiones, similar al que ya se realizó en marzo en Nueva York.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

En diciembre, el propio Milei había adelantado al medio británico The Telegraph sus intenciones de viajar en abril o mayo de este año y manifestó sus expectativas de reunirse con el primer ministro Keir Starmer y con líderes opositores como el ultraderechista Nigel Farage.

Sin embargo, cuando el viaje se concrete, la reunión será con un premier diferente, ya que Starmer anunció su dimisión como líder del Partido Laborista y dejará el Gobierno cuando su partido elija a un sucesor.

Keir Starmer, primer ministro británico, en la reunión de "Coalición de los Voluntarios". Foto: REUTERS.

Será el regreso a Londres de un presidente argentino desde que Carlos Menem se reunió con el entonces premier Tony Blair y la reina Isabel II en 1998.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner visitaron Londres en 2003 y 2009, respectivamente, pero en el marco de cumbres multilaterales (G8 y G20), no como visitas bilaterales.