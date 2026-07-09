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Javier Milei encabeza el Tedeum del 9 de julio en la Catedral de Buenos Aires por el Día de la Independencia

El presidente regresó de su viaje fugaz hacia Tucumán, donde participó de la vigilia por el 9 de julio. Los detalles del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente arribó a la Catedral Metropolitana para el Tedeum del 9 de julio.
El presidente arribó a la Catedral Metropolitana para el Tedeum del 9 de julio. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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Luego de liderar la vigilia oficial en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán rodeado por el bloque de gobernadores aliados y parte del Gabinete, Javier Milei regresó a la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 10:30 de la mañana, el presidente encabeza el Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana y la jornada institucional busca reeditar una postal similar a la de la última celebración patria del 25 de Mayo con la tradicional caminata a pie del primer mandatario hacia el templo principal.

La ceremonia religiosa está bajo la conducción del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Las expectativas están puestas en el contenido de su homilía, un espacio donde el prelado habitualmente se manifiesta con dureza contra la polarización política del país y reclama una atención prioritaria para las franjas sociales más vulnerables, haciendo especial hincapié en la realidad de la clase pasiva y los ciudadanos con discapacidades.

En mayo, García Cuerva apuntó de forma directa contra los discursos violentos en plataformas digitales y el “terrorismo de las redes” comandado por los haters. Pese a los roces recientes, los canales de comunicación entre el Gobierno y la cúpula eclesiástica ingresaron en una fase de sostenida recomposición. En el Gobierno priorizan mantener activos estos puentes institucionales de cara a lo que resta del año, en medio del despliegue diplomático y logístico que busca allanar el terreno para concretar la esperada e histórica visita del Papa León XIV al suelo argentino.

Javier MileiTedeumDía de la Independencia 9 de Julio
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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