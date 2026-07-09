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La sorpresiva frase de Victoria Villarruel de cara las elecciones presidenciales de 2027: “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”

La vicepresidenta de la Nación asistió al acto oficial del 9 de julio en Tucumán pese a su distanciamiento con Javier Milei y la cúpula del Ejecutivo. Qué dijo sobre sus intenciones previo a las elecciones presidenciales del año que viene.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La vicepresidenta se refirió a las elecciones presidenciales de 2027.
La vicepresidenta se refirió a las elecciones presidenciales de 2027. Foto: GN Noticias
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Victoria Villarruel formó parte de los actos oficiales por la vigilia del 9 de julio frente a la Casa Histórica de Tucumán. Luego de compartir la ceremonia central junto al presidente Javier Milei, la vicepresidenta y titular del Senado dialogó con la prensa ubicada en el exterior del recinto y sacudió el escenario político tras dejar abierta la puerta para una eventual postulación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Invitada especialmente por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, Villarruel escuchó en primera fila la alocución de Milei, quien defendió el rumbo de su administración y convocó a “renovar los votos” del Pacto de Mayo. Sin embargo, al término del evento, se produjo un llamativo desmarque estético y discursivo: mientras el jefe de Estado ingresaba al museo con su comitiva cerrada, la Vicepresidenta prefirió quedarse afuera para tomar contacto con los medios y enviar un mensaje con impronta propia a los fines de bajar el tono a la confrontación.

Video: TN.

“Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos. Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”, expresó Villarruel. En esa línea, remarcó que el verdadero desafío actual pasa por construir “una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”.

Aunque aclaró que hoy su prioridad absoluta es cumplir con su deber institucional en la Cámara Alta, la funcionaria no ocultó sus ambiciones de liderazgo pensando en las elecciones presidenciales del próximo año y dejó una frase que resonó en el arco político. "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo. Si es con eso, ya estoy hecha", lanzó.

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Victoria Villarruel difundió un extenso texto a través de sus redes sociales luego de la exclusión que sufrió en el Tedeum del 25 de mayo por parte del propio Gobierno. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores quedó fuera de la comitiva gubernamental que acompañó al presidente Javier Milei y en su posteo, rescató el legado de la Revolución de Mayo y definió a la gesta de 1810 como un emergente directo de la tradición histórica nacional.

El escrito de la funcionaria ponderó las raíces de la emancipación y rescató “una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino”. Además, fijó su posición doctrinaria sobre la independencia al remarcar de modo tajante que “ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad”.

Victoria VillarruelGobiernoElecciones 2027
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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