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Joao Pinheiro, el árbitro portugués que designó la FIFA para el partido de cuartos entre Argentina y Suiza

El juez luso será el encargado de impartir justicia en los cuartos de final, el próximo sábado 11 de julio desde las 22, en el estadio Kansas City. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Joao Pinheiro, árbitro de Argentina - Suiza.
Joao Pinheiro, árbitro de Argentina - Suiza. Foto: X
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La FIFA designó al portugués Joao Pinheiro para impartir justicia en el partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El portugués estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia como jueces de línea. Además, los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

El juez a cargo del VAR, como sus asistentes en la cabina, son anunciados generalmente un día antes del partido, por lo que podrían conocerse recién el viernes.

Joao Pinheiro, árbitro de Argentina - Suiza.
Joao Pinheiro, árbitro de Argentina - Suiza. Foto: X

El luso tendrá su tercera aparición en la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. En la fase de grupos dirigió el encuentro entre Suiza y Bosnia Herzegovina, en el que el seleccionado europeo goleó 4 a 1, y en 16avos de final estuvo impartiendo justicia en la victoria por 1 a 0 de Canadá sobre Sudáfrica.

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Su vínculo con la Selección argentina se limita a representativos juveniles, ya que solo pitó en partidos de la Selección argentina Sub 17 y Sub 20, con un saldo de dos victorias y una derrota.

Quién es Joao Pinheiro

Joao Pinheiro tiene 38 años y es uno de los jueces con mayor proyección del arbitraje europeo, con presencia en los duelos calientes del Viejo Continente.

Joao Pinheiro, árbitro de Argentina - Suiza.
Joao Pinheiro, árbitro de Argentina - Suiza. Foto: X

Uno de los árbitros más destacados de la liga portuguesa, también cuenta con experiencia en competiciones organizadas por la UEFA.

Debutó en la Champions League en la edición 2022/23 y desde entonces acumuló presencias en varios encuentros de relevancia, incluyendo cruces de eliminación directa.

Uno de los antecedentes más destacados de su carrera fue la semifinal de vuelta entre Bayern Munich y PSG en la última edición de la Champions. En dicho encuentro, a los 30 minutos del primer tiempo, cuando los franceses se imponían 1-0, no sancionó un penal para los bávaros luego de una mano en el área de su compatriota Joao Neves que reclamó todo el banco del Bayern. Desde el VAR tampoco lo llamaron para revisar la jugada.

También arbitró en agosto del año pasado la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham, en la que sacó cuatro amarillas y no tuvo demasiado protagonismo.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección SuizaÁrbitro
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Matias Greisert

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