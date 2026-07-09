En la antesala de la visita de Georgieva, el FMI respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Milei

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que el programa financiero anunciado esta semana por el Ministerio de Economía para afrontar los abultados vencimientos en moneda extranjera del Tesoro aumentará la confianza del mercado. Además, apoyó los cambios de la Carta Orgánica del Banco Central que prepara el Gobierno, los cuales, a criterio del organismo, tienen como fin último la baja de la inflación.

Julie Kozack, vocera del FMI, brindó una conferencia de prensa y celebró la publicación del plan financiero del gobierno de Milei. “Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados”, aseguró. En ese sentido, destacó la disminución del riesgo país tras la presentación.

“Consideramos que esta estrategia de financiamiento respalda los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados internacionales”, enfatizó. Y agregó: “Mantener flexibilidad respecto del momento y las modalidades del reingreso contribuirá a reforzar la credibilidad de Argentina”.

Julie Kozack, vocera del FMI. Foto: NA

Según el secretario de Finanzas, Federico Furiase, las necesidades para lo que resta de 2026 ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento suman USD 22.900 millones. Para 2027, se requieren USD 24.900 millones y se cuenta con esa misma cifra, partiendo del saldo de USD 3.700 millones que dejaría este 2026.

El esquema no contempla la vuelta a los mercados internacionales. “Es una opción, no un objetivo”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo. “La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia“, resaltó teniendo en cuenta que incluso con la baja del riesgo país seguiría siendo elevada.

Qué dijo la portavoz del FMI sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que quiere impulsar Milei

Sobre la intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, Kozack respaldó la decisión y señaló que “fortalecerá las salvaguardas institucionales que protegen la independencia de su política, permitirá aclarar su mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades asociadas a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, esencialmente, una situación en la que el Banco Central financia al Gobierno”.

“Todos estos esfuerzos están orientados a respaldar una reducción sostenida de la inflación, que constituye una prioridad central”, puntualizó la portavoz. Cabe recordar que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los días 28 y 29 de julio por invitación del presidente Javier Milei. El anuncio fue realizado por Caputo, quien destacó el “excelente” diálogo entre el Gobierno y la entidad y consideró que el encuentro se produce “en el marco del exitoso programa económico en curso”.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

En este marco, Kozack confirmó la reunión y contó que la directora mantendrá diálogo también con actores del sector privado. “La visita refleja nuestro compromiso estrecho y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”, dijo. “Todas las visitas que realiza Georgieva a los países miembros son una excelente oportunidad para escuchar de primera mano las opiniones de la gente y de sus distintos interlocutores”, añadió.

Más allá de los elogios recibidos en varias ocasiones por las compras de divisas del Banco Central, que ya superaron los USD 11.000 millones en lo que va del año, el staff report difundido luego de la segunda revisión del acuerdo en mayo pasado delineó los próximos pasos a seguir. El organismo pidió una “flexibilidad cambiaria contínua para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis” y también instó a acelerar la adquisición de divisas con el objetivo de superar la meta de reservas netas, establecida en USD 8.000 millones.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación. “Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos por crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”, profundizó.

Cabe mencionar que en su último World Economic Outlook (WEO), el FMI mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para la Argentina, con una expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027.