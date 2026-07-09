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Suspendieron a Marcelo Román, intendente de Allen, pero se negó a dejar el cargo y denunció un “golpe institucional”

El Concejo Deliberante de Allen resolvió apartar preventivamente al jefe comunal Marcelo Román, imputado por administración fraudulenta y peculado. Sin embaro, rechazó la medida, aseguró que seguirá al frente del municipio y calificó la decisión como un “golpe institucional”.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Marcelo Román, intendente de Allen, Río Negro.
Marcelo Román, intendente de Allen, Río Negro. Foto: X/@alerta_digital_
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El municipio de Allen, en la provincia de Río Negro, atraviesa una profunda crisis política luego de que el Concejo Deliberante aprobara la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, quien está imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. Sin embargo, el jefe comunal se negó a abandonar su despacho y denunció que la decisión constituye un “golpe institucional”.

La votación se realizó este miércoles 8 de julio y terminó con seis votos a favor y tres en contra. Además de suspenderlo de sus funciones, los concejales resolvieron que Román deje de percibir su salario mientras la Justicia avanza con la investigación.

El Concejo de Allen suspendió a Marcelo Román hasta que la Justica defina su situación. Foto: X/@teclapatagonia

Por qué suspendieron a Marcelo Román, intendente de Allen

La decisión del cuerpo legislativo se apoyó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que un funcionario procesado por la Justicia puede ser suspendido preventivamente hasta que exista una sentencia definitiva. Mientras dure el apartamiento, la intendencia quedará a cargo de manera provisoria del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.

La situación judicial de Román comenzó a complicarse en mayo de 2025, cuando el Tribunal de Cuentas municipal presentó una denuncia tras detectar presuntas irregularidades administrativas. Entre los hechos investigados figuran millonarios gastos públicos, especialmente los 576 millones de pesos destinados a la organización de la Fiesta Nacional de la Pera, una cifra ampliamente superior a la ejecutada en ediciones anteriores.

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Marcelo Román, intendente de Allen, en Río Negro. Foto: X/@teclapatagonia

La investigación también surgió luego de que una exsecretaria de Hacienda revelara la existencia de un asesor externo que habría ejercido funciones sin contar con un cargo formal dentro de la estructura municipal.

El intendente de Allen negó dejar su cargo pese a la suspensión

Al momento de ser notificado, Román se negó a entregar el mando del municipio. En un video difundido por medios locales, afirmó: “Seis personas no van a decidir sobre lo que la mayoría popular votó”.

Más tarde, publicó un mensaje en sus redes sociales donde calificó su suspensión como un “golpe de Estado constitucional municipal” y sostuvo que responde a intereses políticos y partidarios. Además, convocó a los vecinos a manifestarse contra la decisión del Concejo y reiteró que es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario.

El intendente suspendido, Marcelo Román. Foto: X/@abrilcba_

De la UCR a La Libertad Avanza: la trayectoria política de Marcelo Román

Marcelo Román llegó a la intendencia en 2023 representando a la Unión Cívica Radical dentro de una alianza provincial. Poco después de asumir, rompió con ese espacio y se incorporó a La Libertad Avanza, convirtiéndose en el primer intendente libertario de Río Negro.

Antes de ingresar a la política, desarrolló una carrera de 24 años en la Policía de Río Negro, donde alcanzó el grado de comisario. Luego fundó una academia de manejo y comenzó su actividad política como concejal de Allen.

Ahora, mientras enfrenta las acusaciones penales y el conflicto institucional por su suspensión, será la Justicia la que deba resolver su situación definitiva, en un caso que mantiene en vilo a la política rionegrina.

Río NegroLa Libertad Avanza
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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