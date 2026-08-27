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Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia

El consultor buscó despegarse de cualquier responsabilidad institucional dentro de la gestión boliviana.

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Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones en el gobierno de Bolivia.
Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones en el gobierno de Bolivia. Foto: Reuters (Ipa Ibáñez)
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El consultor político argentino Fernando Cerimedo difundió una nueva carta desde la cárcel boliviana de Palmasola, donde permanece detenido, para responder a las recientes declaraciones del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien reconoció haber contado con su apoyo político, aunque rechazó que hubiera tenido funciones oficiales dentro de la administración.

Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz”, expresó Cerimedo al inicio del texto, que según explicó escribió porque “necesitaba enviarle un mensaje a la prensa”. En ese contexto, sostuvo que las versiones sobre su supuesto rol dentro del Gobierno carecen de sustento y afirmó que “las mentiras o chismes no constituyen hechos”.

Fernando Cerimedo negó haber tenido poder de decisión en Bolivia

El consultor buscó despegarse de cualquier responsabilidad institucional dentro de la gestión boliviana.

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El consultor político argentino Fernando Cerimedo permanece detenido en la cárcel boliviana de Palmasola. Foto: REUTERS

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial”, aseguró. En esa misma línea, remarcó que “jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones” y señaló que nunca utilizó su cercanía con el mandatario para obtener beneficios o influir en asuntos oficiales. “Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario”, agregó.

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Cerimedo también rechazó las acusaciones vinculadas a presuntas maniobras irregulares y aseguró que nunca participó de actividades ilícitas. “Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente”, aseguró.

Además, expresó su respaldo a la familia presidencial al señalar que aprecia “profundamente” a la esposa del mandatario y destacó “su honorabilidad, así como la de toda la familia”.

La referencia a Nadia Beller y el pedido de una pronta resolución judicial

En otro tramo de la carta, Cerimedo se refirió a la situación que mantiene con su expareja, Nadia Beller, una cuestión personal que, según afirmó, terminó adquiriendo una dimensión política.

Fernando Cerimedo manifestó su deseo de que la causa judicial avance rápidamente y reiteró su inocencia. Foto: Reuters (Ipa Ibáñez)

“Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo”, escribió.

Hacia el final del mensaje, el consultor manifestó su deseo de que la causa judicial que enfrenta avance rápidamente y reiteró su inocencia frente a las acusaciones en su contra.

“Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno”, concluyó.

La nueva carta fue difundida luego de que Paz reconociera públicamente el vínculo de colaboración política que mantenía con Cerimedo, aunque esclareció que el consultor no ocupaba ningún cargo formal ni contaba con facultades dentro de la estructura gubernamental boliviana.

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