Quién es Francisco Stoessel, el hermano de Tini que quedó en el centro de la polémica familiar

Tini y Fran Stoessel Foto: -

A razón del conflicto en la familia Stoessel por el cual la famosa cantante Tini se encuentra enfrentada con su entorno, la imagen de bajo perfil que ellos había intentado sostener durante años quedó bajo la lupa. Pese a la enorme popularidad alcanzada por la artista, recientes versiones sobre presuntas diferencias económicas expusieron tensiones que hasta ahora permanecían puertas adentro y creció el interés por Francisco Stoessel, el hermano de la artista de 29 años.

Según pudo trascender, hace tres meses Tini decidió desvincular a su padre, Alejandro Stoessel, de la representación artística que ejercía sobre su carrera desde los tiempos de Violetta. A partir de esa determinación, y en medio de dudas respecto de la composición y administración de su patrimonio, la cantante habría impulsado una auditoría que, según distintas informaciones, reveló que su padre sería el principal beneficiario de los ingresos generados por su actividad profesional.

Tomó relevancia la figura de Francisco Stoessel, hermano mayor de la intérprete y de gran presencia en redes sociales. Foto: @franstoessell en Instagram

En medio de la controversia también tomó relevancia la figura de Francisco Stoessel, hermano mayor de la intérprete y de gran presencia en redes sociales. De acuerdo con las versiones difundidas, él también tendría participación en los emprendimientos y negocios vinculados al entorno familiar.

¿Quién es Francisco Stoessel, hermano de Tini?

Francisco Stoessel es el hijo mayor de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Tiene un impresionante parecido con su hermana con un rostro casi idéntico y mantuvieron hasta hace poco tiempo un estrecho vínculo.

Francisco Stoessel es el hijo mayor de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Foto: @franstoessell en Instagram

Francisco cursó la carrera de Comunicación, aunque nunca trascendió oficialmente si llegó a obtener el título. Con el paso de los años, orientó su perfil profesional hacia el modelaje, el ámbito del fitness y los viajes internacionales. Hasta 2024 mantuvo una presencia muy activa en TikTok, plataforma en la que exhibía su transformación física y los resultados de sus exigentes rutinas de entrenamiento.

Por su parte, en Instagram, donde reúne cerca de un millón de seguidores, suele publicar colaboraciones y campañas vinculadas a perfumes y marcas exclusivas con las que trabaja. De hecho, su publicación más reciente, compartida el 15 de abril, corresponde a una producción realizada para una prestigiosa firma francesa.

El parecido entre Fran Stoessel y Tini Stoessel es impresionante. Foto: @franstoessell en Instagram

Además, durante un período se desempeñó en el área de relaciones públicas de un reconocido restaurante ubicado en la Costanera y también tuvo una participación destacada en La Casa Streaming.

¿Cómo es la relación entre Fran Stoessel con Tini y Rodrigo de Paul?

“Yo siempre intenté acompañarla desde el lugar que me ha tocado, como familiar y como hermano. Ya son casi 10 años acompañándola en su carrera”, le comentó el joven a LAM hace dos años. “Estar al lado de ella y haber visto todo lo que pasó y cómo fue progresando, no solo como profesional, sino también como persona, me pone muy orgulloso. Espero acompañarla todo lo que pueda”, agregó.

Por otro lado, Francisco consolidó una fuerte amistad con Rodrigo De Paul, el futuro marido de Tini. A su vez, aquella amistad se mantuvo durante el período en que el futbolista y su hermana estuvieron separados. “Lo conocí a Rodri como cuñado. Nosotros como familia pasamos por un montón de momentos difíciles estos últimos dos años y también vivimos cosas extremadamente lindas, y Rodri siempre fue parte de todo esto”, afirmó tiempo atrás en Rumis, La casa streaming.

Fran Stoessel junto a Rodrigo De Paul. Foto: @franstoessell en Instagram

“Nuestra relación se intensificó muchísimo más por el contexto que vivimos. Es una persona que siempre nos apoyó. Ha servido como consejero y hoy se puede decir que tenemos una amistad increíble”, agregó.

La periodista Paula Varela contó en Intrusos por qué Francisco quedó en el ojo de la tormenta debido a esta situación: “Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que Fran tiene muchos boliches. Uno de ellos es el Banana de Madrid. Entonces, lo que ella dijo es: ‘Perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran, y nunca trabajó. Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas’”. Por su parte, Daniel Ambrosino comentó que la transmisión de todos los shows internacionales de Tini estaría manejada por él y su padre.