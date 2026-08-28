Video: así fue la llegada del satélite que lanzó la Agencia Espacial Europea que permitirá detectar fenómenos extremos cada 2,5 minutos

El lanzamiento del satélite meteorológico MTG-I2. Foto: Captura de video.

La Agencia Espacial Europea (ESA) concretó un nuevo avance en la observación de la Tierra con el lanzamiento del MTG-I2, un satélite meteorológico de última generación que permitirá obtener imágenes de alta resolución cada 2,5 minutos. La misión busca mejorar la predicción inmediata del tiempo y fortalecer las alertas ante tormentas, inundaciones e incendios.

El MTG-I2 (Meteosat Third Generation Imager-2) despegó el 27 de agosto desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, a bordo de un cohete Ariane 6. Con esta misión, la ESA completa el primer trío de la constelación Meteosat de Tercera Generación (MTG).

El nuevo satélite se suma al primer MTG Imager, lanzado en 2022, y al MTG Sounder, puesto en órbita en 2025. Una vez terminadas las tareas de calibración y puesta en servicio, la flota podrá operar a plena capacidad y ofrecer información meteorológica más rápida y precisa.

El satélite MTG-I2 está en camino a la órbita geoestacionaria. Video: X/@esa

Un satélite clave para anticipar fenómenos meteorológicos extremos

El MTG-I2 se ubicará a unos 36.000 kilómetros de altura, en órbita geoestacionaria. Desde esa posición podrá mantener una observación constante de una amplia región terrestre, con especial atención sobre Europa.

Su instrumento principal, el Flexible Combined Imager, permitirá realizar un escaneo rápido de Europa y generar nuevas imágenes aproximadamente cada 2,5 minutos. Esta frecuencia de actualización representa un importante salto tecnológico para la meteorología, especialmente en situaciones que evolucionan rápidamente.

Los datos podrán utilizarse para seguir el desarrollo de tormentas severas, inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos extremos. También contribuirán al monitoreo de episodios atmosféricos como las DANA, además de facilitar el seguimiento de la contaminación y otros procesos ambientales en Europa, el Mediterráneo y el norte de África.

El satélite incorpora además el Lightning Imager, un instrumento diseñado para detectar y localizar descargas eléctricas de rayos, tanto durante el día como durante la noche. La combinación de los distintos instrumentos permitirá construir una representación cada vez más completa de la atmósfera, con información sobre rayos, nubes, vientos y gases de efecto invernadero.

El Ariane 6 completó una misión histórica

El lanzamiento del MTG-I2 también representó un hito para el Ariane 6, ya que fue su novena misión y el primer vuelo del lanzador europeo pesado destinado a transportar un satélite hacia una órbita de transferencia geoestacionaria (GTO).

Para alcanzar esa trayectoria se utilizó una configuración equipada con dos propulsores sólidos P120C. Tras la separación del satélite, los equipos terrestres iniciaron las operaciones para desplegar los paneles solares y activar progresivamente el sistema de propulsión.

El objetivo es ajustar la trayectoria hasta alcanzar la órbita geoestacionaria definitiva. Posteriormente, comenzarán la calibración de los instrumentos y las pruebas necesarias antes de su entrada en servicio.

Una misión europea para garantizar datos meteorológicos

El desarrollo de la familia Meteosat de Tercera Generación está liderado por la ESA junto con un consorcio industrial europeo encabezado por Thales Alenia Space, con participación de OHB System y Leonardo.

El satélite MTG-I2 está en camino a la órbita geoestacionaria. Foto: X/@esa

Una vez finalizada la calibración, Eumetsat será responsable de la explotación de los satélites y de distribuir sus datos a la comunidad científica y meteorológica internacional.

La nueva generación dará continuidad a décadas de observaciones Meteosat y permitirá sostener el servicio durante las próximas décadas. Además, está previsto que desde 2033 comiencen los lanzamientos de una segunda familia de satélites MTG, diseñada para mantener las observaciones meteorológicas europeas más allá de 2040.