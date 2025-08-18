Comer más sano, pero igual de sabroso: cómo preparar pizza de calabaza y ricota con nueces tostadas

Para presentarla, una vez cocinada, se le puede agregar un hilo de miel, salvia fresca, queso azul, entre otras delicias, que le dan el toque final.

Pizza con calabaza y ricota, una forma diferente de saborear este plato. Foto: Grok.

Si lo que se busca es una comida liviana y muy sabrosa, la pizza de calabaza con ricota y nueces es una opción ideal. Aunque mantiene la clásica base de masa, el verdadero diferencial está en la cobertura: en lugar de la típica salsa de tomate, se utiliza un puré de calabaza asada que aporta un toque suave y ligeramente dulce.

Sobre esta base cremosa se distribuyen generosas cucharadas de ricota, que con su sabor delicado equilibra muy bien la dulzura de la calabaza. Para coronar, se agregan nueces apenas tostadas, que aportan textura y un contraste crocante.

La calabaza se puede asar en el horno con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Una vez tierna, se prepara un puré de consistencia rústica, con o sin piel, según la preferencia.

Esta pizza da lugar a muchas variantes, según el gusto de cada quien: unas hojas de salvia fresca, un hilo de miel, queso azul o escamas de parmesano al salir del horno pueden llevarla a otro nivel.

Como acompañamiento, una ensalada de rúcula con vinagreta de aceto balsámico resulta el complemento perfecto para redondear una comida equilibrada y llena de sabor.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la pizza de calabaza con ricota y nueces

250 g de harina 000 (aproximadamente 2 tazas)

5 g de sal (1 cucharadita)

10 g de levadura fresca (o 3 g de levadura seca)

150 ml de agua tibia (aproximadamente ⅔ taza)

1 cucharada de aceite de oliva.

Paso a paso para hacer la pizza de calabaza con ricota y nueces

Disolvé la levadura en el agua tibia junto con una pizca de azúcar y dejá reposar entre 5 y 10 minutos, hasta que se forme una espuma en la superficie.

En un bol grande, mezclá la harina con la sal. Incorporá la mezcla de levadura y el aceite, y comenzá a amasar hasta lograr una masa suave y homogénea (aproximadamente 10 minutos si lo hacés a mano).

Cubrí la masa con un repasador limpio y dejala leudar en un lugar cálido hasta que doble su volumen, lo que puede llevar entre 45 minutos y una hora.

Una vez lista, estirá la masa sobre una pizzera previamente aceitada, dándole forma redonda o rectangular, según el molde que estés usando.

Para hacer el puré de calabaza son necesarios aproximadamente 400 gramos. Se los puede cocinar con aceite de oliva, sal y pimienta.

Una vez cocido, al igual que la pizza, se puede esparcir el puré de calabaza como si fuera una salsa. Luego se pueden sumar cucharadas de ricote por encima y lo que resta es distribuir las nueces.