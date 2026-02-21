Espinaca con queso grillado Foto: Made with Google AI

Las espinacas forman parte de la familia de las amarantáceas y son un verdadero tesoro nutricional: contienen vitaminas K, A y C, ácido fólico, son bajas en calorías y ricas en fibra. En la cocina, además, se adaptan a todo tipo de preparaciones, desde platos reconfortantes hasta ensaladas rápidas y frescas.

A continuación, te contamos tres recetas para sumarlas a tu menú diario:

1- Espinacas a la crema en microondas

Un clásico que suele gustar incluso a los más chicos. Lo mejor: se hace rápido y con pocos ingredientes.

Ingredientes

1 paquete de espinacas congeladas

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de harina

250 ml de leche

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Queso rallado (opcional)

Paso a Paso

Descongelá las espinacas en el microondas durante 7-8 minutos a potencia media. Escurrilas y reservá. En el mismo recipiente, derretí la manteca 40 segundos, agregá la harina y mezclá. Incorporá la leche y los condimentos, mezclá y cociná 5 minutos a máxima potencia, removiendo de vez en cuando. Sumá las espinacas a la crema, mezclá y cociná 8 minutos más. Si tu microondas tiene grill, espolvoreá queso y dorá 2 minutos; si no, mezclá el queso y cociná 1 minuto a media potencia.

Recetas con espinaca. Foto: ChatGPT.

2- Arroz meloso con espinacas y merluza

Un plato completo, sabroso y fácil de preparar, ideal para sumar verduras y pescado a la mesa.

Ingredientes

½ merluza fresca

500 ml de fumet de pescado (podés hacerlo con cabezas y espinas de merluza)

1 ½ cebolla

3 dientes de ajo

1 vasito de vino blanco

500 g de espinacas tiernas

160 g de arroz

Harina, aceite de oliva y sal

Paso a paso

Fileteá la merluza y cortá los filetes en tacos medianos (unos 100 g por persona). Con las cabezas y espinas de la merluza, prepará un fumet: poné en una olla media cebolla picada y dos dientes de ajo, cubrí con agua fría y cociná a fuego bajo 20 minutos. Colá y reservá caliente. En una sartén grande, calentá aceite de oliva y sofreí los ajos picados junto con la cebolla hasta que estén dorados. Añadí el vino y dejá evaporar el alcohol. Incorporá el arroz y agregá el fumet caliente, removiendo de vez en cuando para que quede meloso, casi como un risotto. Cinco minutos antes de que termine la cocción, sumá las espinacas para que se integren y conserven su color y textura. Salpimentá los tacos de merluza, pasalos por harina y freí en aceite caliente hasta que estén dorados. Serví sobre el arroz meloso y disfrutá.

Recetas con espinaca. Foto: ChatGPT.

3- Ensalada de espinacas y salmón

Para los que prefieren las hojas verdes crudas, esta ensalada es ideal: mantiene intacta la luteína, un pigmento muy beneficioso para la salud del corazón.

Ingredientes

½ kg de espinacas frescas

250 g de salmón ahumado

1 mango

1 cebolla de verdeo

1 cucharada de semillas de amapola

Aceite de oliva virgen extra

2 yogures naturales

Zumo de ½ limón

Sal y pimienta

Ensalada con espinaca, nueces y queso azul. Foto: Bon Viveur.

Paso a paso