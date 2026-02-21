Enamorate de las espinacas: tres recetas saludables y sabrosas que sorprenden
Las espinacas no solo son nutritivas, sino también muy versátiles en la cocina. Desde platos cremosos hasta ensaladas frescas, estas tres recetas fáciles te muestran cómo incorporarlas de forma deliciosa y saludable a tu menú diario.
Las espinacas forman parte de la familia de las amarantáceas y son un verdadero tesoro nutricional: contienen vitaminas K, A y C, ácido fólico, son bajas en calorías y ricas en fibra. En la cocina, además, se adaptan a todo tipo de preparaciones, desde platos reconfortantes hasta ensaladas rápidas y frescas.
A continuación, te contamos tres recetas para sumarlas a tu menú diario:
1- Espinacas a la crema en microondas
Un clásico que suele gustar incluso a los más chicos. Lo mejor: se hace rápido y con pocos ingredientes.
Ingredientes
- 1 paquete de espinacas congeladas
- 1 cucharada de mantequilla
- 2 cucharadas de harina
- 250 ml de leche
- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
- Queso rallado (opcional)
Paso a Paso
- Descongelá las espinacas en el microondas durante 7-8 minutos a potencia media. Escurrilas y reservá.
- En el mismo recipiente, derretí la manteca 40 segundos, agregá la harina y mezclá.
- Incorporá la leche y los condimentos, mezclá y cociná 5 minutos a máxima potencia, removiendo de vez en cuando.
- Sumá las espinacas a la crema, mezclá y cociná 8 minutos más.
- Si tu microondas tiene grill, espolvoreá queso y dorá 2 minutos; si no, mezclá el queso y cociná 1 minuto a media potencia.
2- Arroz meloso con espinacas y merluza
Un plato completo, sabroso y fácil de preparar, ideal para sumar verduras y pescado a la mesa.
Ingredientes
- ½ merluza fresca
- 500 ml de fumet de pescado (podés hacerlo con cabezas y espinas de merluza)
- 1 ½ cebolla
- 3 dientes de ajo
- 1 vasito de vino blanco
- 500 g de espinacas tiernas
- 160 g de arroz
- Harina, aceite de oliva y sal
Paso a paso
- Fileteá la merluza y cortá los filetes en tacos medianos (unos 100 g por persona).
- Con las cabezas y espinas de la merluza, prepará un fumet: poné en una olla media cebolla picada y dos dientes de ajo, cubrí con agua fría y cociná a fuego bajo 20 minutos. Colá y reservá caliente.
- En una sartén grande, calentá aceite de oliva y sofreí los ajos picados junto con la cebolla hasta que estén dorados. Añadí el vino y dejá evaporar el alcohol.
- Incorporá el arroz y agregá el fumet caliente, removiendo de vez en cuando para que quede meloso, casi como un risotto.
- Cinco minutos antes de que termine la cocción, sumá las espinacas para que se integren y conserven su color y textura.
- Salpimentá los tacos de merluza, pasalos por harina y freí en aceite caliente hasta que estén dorados. Serví sobre el arroz meloso y disfrutá.
3- Ensalada de espinacas y salmón
Para los que prefieren las hojas verdes crudas, esta ensalada es ideal: mantiene intacta la luteína, un pigmento muy beneficioso para la salud del corazón.
Ingredientes
- ½ kg de espinacas frescas
- 250 g de salmón ahumado
- 1 mango
- 1 cebolla de verdeo
- 1 cucharada de semillas de amapola
- Aceite de oliva virgen extra
- 2 yogures naturales
- Zumo de ½ limón
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Mezclá yogur, limón y aceite; salpimentá y reservá la salsa.
- Lavá bien las espinacas y escurrilas. Aliñá con un poco de aceite y sal.
- Pelá y picá la cebolla de verdeo, cortá el salmón en dados y el mango en gajos.